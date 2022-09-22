Как рядовые американцы помогают Украине и как украинцы в Америке влияют на Белый дом

США – наиболее отдаленное от Украины государство. Здесь наблюдают за войной с экранов ТВ, компьютеров и гаджетов, но при этом помогают стране, которая страдает от жестокой войны, больше всего. Не последнюю роль в этом играют наши соотечественники, попавшие в Штаты еще до войны. Те люди, которые остаются патриотами Украины.

Мы пообщались с основателями волонтерской организации UA Florida – супругами Дмитрием и Наталией Божко и Антоном Гриценко, которые буквально с первых времен полномасштабного вторжения россии помогают родной стране.

«Для нас все началось в 2014 году»

«Для нас все началось еще в 2014-м, ведь мы уроженцы Донбасса – из Донецка и Макеевки. Тогда мы помогали военным в АТО и детям из Донбасса, вынужденным жить в приютах, – рассказывает Дмитрий. – В ночь на 24 февраля я сидел за компьютером. Начался стрим вторжения, ВВХ (Владимир Владимирович Хуйло) объявил о начале «спецоперации», по Украине ударили ракетами. Эти эмоции, главная из которых – ненависть, передать невозможно».

Так случилось, что Наталья, жена Дмитрия, в то время находилась в Киеве со своим 93-летним дедушкой. Ей удалось вернуться в семью только 23 марта – Наталья прошла эвакуацию со стариком и кошкой. Кстати, кошечка сейчас жительница Штатов, а дедушка остался в Словакии, в доме престарелых: ему готовят документы для переезда в Штаты, ведь у него не было загранпаспорта. Украинцы, в отличие от россиян, своих действительно не бросают. Ни 93-летнего человека, ни домашнего любимца.

Читайте также: Не словом, а визуалом: как украинские дизайнеры помогают волонтерам

«Нашей дочери я ничего не говорил, но в американской школе в тот день был урок истории, и учитель посвятил его войне в Украине, которая продолжается с 2014 года. Он рассказал так, как мы об этом знаем: Россия, претендуя на историческое первенство, считает, что Украины вообще не должно быть и стоит уничтожить наш язык, культуру. Объяснял также, что аннексия Крыма и оккупация Донбасса – это последствия этой борьбы. Первую неделю мы, украинцы, собирали людей возле себя и буквально кричали о войне. Каждый день в новом городе, в новом сквере собирали деньги. Мы обращались также к местным властям и прессе, чтобы привлечь внимание к Украине», – рассказывает Дмитрий.Первые две недели занимались поиском дорог – как, где купить и как переправить помощь в Украину. У каждого из нас была своя задача: кто отвечал за логистику, кто за деньги, кто - за закупку. Некоторые люди присоединялись к нам, но после выполненной задачи на время возвращались к своим делам. Но все работало как слаженный механизм».Украинцы и американцы, сочувствующие беде нашего народа, отдавали свои гаражи под склады, искали чемоданы, чтобы отправлять бронежилеты, шлемы, аптечки в Польшу, а затем – в Украину. По словам Дмитрия, такой «экспресс-чемодан» направляется в Украину и сейчас, но уже более укомплектованным.

Семья Божко - Дмитрий и Наталья

Как рядовой американец помогает Украине

Задача Дмитрия – информационная поддержка. Айтовец по специальности он активно занимается поиском контактов – от «где купить броники» до телефонов редакций самых влиятельных местных СМИ и политиков.

«Первые недели нас было где-то 20 человек инициативной группы. Подавляющее большинство – украинцы, но были и россияне, уже давно здесь и не поддерживающие войну. За одно событие мы могли собрать от $4 до $7 000. На эти деньги мы покупали необходимое, например, броники, аптечки, или непосредственно переводили средства волонтерам, вывозящим людей с горячих точек, передавали на закупку автомобилей.

Моя главная цель состоит в том, чтобы о войне в Украине знали именно американцы. Ведь обычные граждане голосуют за своих представителей в сенате, и если народ будет знать о несправедливости этой кровавой войны, люди будут выбирать политиков, которые будут лоббировать интересы Украины. Мы встречаемся с конгрессменами, с представителями демократической партии, со всеми, кто способен помочь.

Одна из наших активностей – подпись петиций от имени американцев: мы создаем текст петиций и присылаем их как на местном, так и на уровне Белого дома. Одна из таких – петиция о ленд-лизе. И я считаю, что в принятии ленд-лиза есть и наша награда.

фото: Джеймс Дженер

UA Florida и Florida for Ukraine

Дмитрий и Наталья живут в небольшом городке Бока-Ратон, что в Южной Флориде, где проживает около 2 тысяч украинцев, но проактивных среди них не более 18–20. Мощная группа активистов – почти 8 тысяч – живет в Майами и пригороде. Florida for Ukraine – именно такое название имеет организация, направленная на сбор помощи: люди в Майами в большинстве своем богатые, следовательно, и пользы больше именно материальной. По словам Анатолия, там успешные гуманитарные проекты, ведь есть постоянные доноры.

Деятельность UA Florida сосредоточена на нескольких направлениях – информационном, образовательном, бизнес-контактах и, конечно, гуманитарной помощи. Круг друзей – американцы с украинскими корнями.

фото: Джеймс Дженер

«Из громких проектов – благотворительный обед на 300 человек, где нам удалось получить около $8 000. Эти деньги мы направили на помощь детям-сиротам из Херсона. В День Независимости Украины в нашем небольшом городке мы смогли собрать большой митинг. Пригласили прессу, сенатора. Поэтому новости об Украине транслировались по разным телеканалам, а также были на первых страницах местных газет и онлайн-ресурсов. Нам удалось привлечь огромное внимание к Украине.

Значительную часть свободного от работы времени мы направляем на волонтерскую деятельность. Наш ребенок рисует плакаты, выступает на разных мероприятиях, помогает на кухне. Но мы совсем не давим на нее – она сама четко знает свою позицию настоящей украинки», – рассказывает Наталья.

фото: Джеймс Дженер

«Молчащие русские – еще не худший вариант…»

Но не все помогают украинцам. «Россиян здесь много, около 10%, они достаточно разные. Есть молчащие, и это еще не самый плохой вариант, – говорит Дмитрий. – Есть откровенно агрессивные. Они учат своих детей оскорблять украинских детей, мол, чего вы носите вышиванки в школу, россия победит и все прочее.

На нашем автомобиле – украинская символика, поэтому мы находили у гаража записки типа «Украина не стоит того, чтобы за нее бороться», «Не все так однозначно».

На страницах русскоязычных групп в Facebook начали удалять контент об Украине. Случается, что в соцсетях поддерживают россию. В таком случае местные украинцы обращаются к работодателям этих людей. Кстати, один из таких агрессивных рашистов был уволен – он работал в области здравоохранения и писал: «Украинцев нужно убивать».

Однако волонтеры отмечают одну черту американцев: «Они тебя в разговоре поддерживают, но после нее уже забывают об Украине вообще. То есть как в нашей пословице: говорили-болтали – сели и заплакали. Именно поэтому их постоянно нужно «пушить», напоминать об Украине.

Есть и такое, кстати, среди украинцев: однажды приобщился к помощи – и потом гордится собой и больше не помогает».

«В волонтерском деле нужно быть изобретателем – поощрять людей. Ибо война для них где-то там, далеко. Даже слово «война» может вызвать не сочувствие, а оскомину, – делится Наталья. – Но мы же украинцы, мы сильны и дождемся нашей Победы! Все будет Украина! А после Победы нас ждут новые проекты. Направлены на восстановление украинских городков, домов и главное душ украинцев».