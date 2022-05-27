Какие виды афер могут ожидать украинцев за границей?

Как не попасть на крючок аферистов за границей unsplash.com

После пересечения украинской границы и оказавшись в безопасности, казалось, что угроза позади. Но учитывая эмоциональное состояние и финансовое положение, украинцев может ожидать опасность: сексуальная или трудовая эксплуатация. Проект на СТБ «Один за всех» с его ведущим юристом Сергеем Костыром и всей командой вернулись к работе, чтобы помочь украинцам и облегчить их выезд и пребывание за границей во время войны.

«Аферисты обычно поджидают в местах, куда прибывают беженцы. Под видом волонтеров они профессионально занимаются сутенерством – такие случаи уже зарегистрированы как в Германии, так и в Швейцарии. На железнодорожных вокзалах у украинских девушек пытались изъять документы и под видом волонтеров вывезти в неизвестном направлении. К счастью, полиция европейских стран быстро среагировала», – рассказывает специалист по комплексной безопасности.

Следует помнить: если вы уже в безопасности за границей и нашли убежище, можно попасть в лапы мошенников в интернете. Есть случаи, когда они размещают объявления для украинок и предлагают выгодные условия труда.

Следуя за границу, нужно быть бдительными и собранными. Чтобы не попасть на крючок мошенников и сутенеров, эксперты выделили основные правила, которые помогут обезопасить себя:

проанализируйте официальные группы в соцсетях, которые заботятся о беженцах. Как правило, у них десятки тысяч подписчиков. Вы будете четко понимать, к кому обращаться, по какому адресу вас ждут и где находится эмиграционный центр.

не давайте в руки незнакомым людям оригинал документов

никому не отдавайте свои гаджеты и ценные вещи

пытайтесь ехать группой людей, которые также ищут убежища за границей

выпишите номера телефонов посольств страны, в которую вы направляетесь

сфотографируйте паспорт людей, предлагающих уехать за границу

сфотографируйте номерные знаки и марку их авто

сделайте общую фотографию, чтобы зафиксировать лицо

спросите город и четкий адрес, куда вы направляетесь

попросите контакты человека, который должен встречать вас и приютить

отправьте все данные родственникам и друзьям

В случае если почувствовали угрозу от человека звоните 112 или обратитесь в полицию.

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