Де отримати професійну психологічну допомогу та як можна звернутися до психологів онлайн

24 лютого стало початком дуже стресової смуги нашого життя. Не бажаючи того, ми занурились у ситуацію, з якою складно впоратися психіці будь-якої людини, навіть дуже стресостійкої. Особливо це відчувається зараз, коли у багатьох гостра фаза «вижити» закінчилась, а «жити» — ще не почалась. Як діяти у цій ситуації та чим можна собі допомогти, розповідають експерти платформи Mindly.

Стрес стає сильним тригером для переживання людиною тих чи інших емоцій. Все індивідуально, але зазвичай ми послідовно переживаємо такі стани:

Розгубленість

Тривога, страх, паніка

Злість

Ейфорія

Депресія

Було б добре, якби на депресії все закінчувалось і ми поступово повертались до нормального життя. Та, на жаль, рухаємось по колу і за депресією знову йде розгубленість. Наше завдання тут — вирватися з цієї петлі. Як це зробити?

фото: Мindly

Опануйте психогігієну

Психогігієна — це система наукових знань, спрямована на збереження і зміцнення психічного здоров’я у суспільстві. Вона була важливою завжди, але зараз особливо.

В теперішній час «крок вправо, крок вліво — депресія», тому варто взяти ситуацію під контроль і вводити в життя певні обмеження, які допоможуть психіці відновитись.

Встановіть ліміт на новини

Постійне гортання стрічки дає нам ілюзію контролю. Біжучи за цим, ми не помічаємо, як вбираємо в себе багато інформації, що травмує. Визначте конкретні години, коли будете читати новини, і не заходьте на новинні сайти чи Телеграм-канали в інший час.

фото: Мindly

Контролюйте вплив інших людей на вас

Усі ми зараз хотіли б бути військовими експертами, але це не так. Через це подібні дискусії та здогадки можуть більше зашкодити, аніж допомогти. Річ у тому, що під час розмови ми можемо несвідомо перейняти настрій людини. Часто він деморалізує, а значить, знову повертає до депресії чи апатії.

Стежте за мисленням

Кожен з нас самостійно «забарвлює» ті чи інші події, так побудована психіка. Виходячи з цього, ми самі можемо зробити так, щоб фарби не були занадто темними. Хоч зараз це складно, намагайтесь відпускати емоції і більш свідомо аналізувати інформацію і, головне, оцінювати її.

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Помічайте позитив

Війна як явище — це погано, саме тому нам складно шукати в ній те, що потішить. І це не обов’язково робити. Знаходьте позитив не в новинах з фронту, а у власному житті: люб’язний бариста, який приготував смачний флетвайт, усмішка дитини, допомога друзів та інше.

Поверніть собі контроль над життям

Опанування психогігієни допоможе витягнути себе з депресивного стану, а тому наступне завдання — згадати, як ми жили до війни: працювали, дивилися кіно, ходили в парк і на зустрічі з друзями та багато іншого. Якщо зараз ви перебуваєте у відносній безпеці, то робіть наступне.

Працюйте

Це може бути ваша звичайна робота, яка була ще до війни. Якщо ви її втратили чи робота ще не відновилася, шукайте щось нове або ж допоможіть волонтерським організаціям. Чимало людей виїхало, хтось звільнився, тому компанії потребують тих, хто буде допомагати відновлювати економіку країни.

Спілкуйтеся

Люди лікують людей, навіть якщо вони не психотерапевти. Спілкування допомагає усвідомити, що ми не самі, так заліковуються рани. Головне тут — не переймати деструктивні емоції інших, а залишатись вірними своїм відчуттям.

Шукайте те, що додає сил

Щоб пережити все те, що відбувається, потрібно мати ресурс. На жаль, він не вічний, а тому запаси періодично треба поповнювати. В усіх це різні речі чи ритуали: читання, мистецтво, спілкування, спорт, шопінг, медитація тощо.

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Працюйте з психотерапевтом

Якщо маєте змогу, знайдіть психотерапевта, з яким буде легше пройти цей шлях. Деяким людям складно самостійно привести психічний стан до ладу, а якщо не пропрацювати певну проблему, то в майбутньому вона може негативно впливати на якість життя. На платформі Mindly є багато досвідчених психотерапевтів, які допоможуть вам опанувати свій стан.

Звісно, попри всі поради повернутись до того життя, яке було в усіх нас, практично неможливо, допоки триває війна. Але ми не зможемо закінчити війну, якщо вся країна буде у депресії. Саме тому мусимо зробити все можливе, щоб якнайшвидше відновити сили та перемогти!

Mindly 一 платформа з надання кваліфікованої психологічної терапії онлайн.

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