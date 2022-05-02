Советы психолога: как справиться с эмоциями, болью и чувством вины эмпату в военное время и не уничтожить себя

Военное время, которое сейчас переживает наша Украина - самое тяжелое время для всех украинцев. Война, которую развязала российская федерация 24 февраля 2022 года принесла на нашу землю боль, разруху и смерть. И некоторые из нас ощущают эту трагедию на эмоциональном уровне, даже будучи в безопасном месте. Это - эмпаты, которые испытывают чувство вины в связи с тем, что не могут помочь и спасти. И не только это чувство их разрушает. О том, как выжить во время войны таким людям, рассказал психолог Александр Денисенко.

Сопереживать, уметь поставить себя на место другого, сознательно или неосознанно настраиваться на эмоциональные частоты людей, понимать, ЧТО ЧУВСТВУЕТ посторонний или близкий человек – это все об эмпате. Человеке, который в эмоциональном плане буквально оголен. Тонко чувствующим эмпатам невозможно тяжело тогда, когда вокруг людская боль, страх, потери. Они буквально впитывают настроение тех, кто рядом, пропускают через себя потоки негатива. Не умеют отстраниться, прекратить ассоциировать себя со всем происходящим. Такие люди очень трудно адаптируются к вышедшим из-под контроля жизненным обстоятельствам, мгновенно погружаются в эмоции тех, кто ими поделился, нередко считают себя в ответе за все несправедливости мира.

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Практически всегда эмпаты игнорируют собственные потребности, заботятся о благополучии других, забывая о себе. Если им сказать об этом и попросить больше думать о себе, они начинают испытывать чувство вины. Как следствие, многие эмпаты постоянно чувствуют себя истощенными. Многие даже не понимают то, что их запредельно высокая чувствительность к эмоциям других людей, буквально разрывает их самих на части. Чужие эмоции не отделяются в сознании эмпатов от собственных. В состоянии мира и покоя эмпатам достаточно остаться в одиночестве, чтобы расслабиться и восстановиться. При чрезвычайных обстоятельствах они (неосознанно!) включают в собственном организме тревожную кнопку. И запускают режим самоуничтожения. Поскольку уже не контролируют свой уровень восприимчивости к миру и не осознают степень опасности для своего здоровья.

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Как выжить тем, кто берет все эмоциональные удары из вне на себя?

Находить время на одиночество. Оставаться наедине с собой. И в эти минуты (внимание!!) полностью отключиться от информационного потока. Рисовать, убираться, заниматься рутинными делами, петь, двигаться под музыку (даже если настроение совершенно к этому не располагает). Никаких СМИ! Если вы чувствуете опустошение, страдаете бессонницей, ваши нервы расшатаны, подумайте вот о чем. Какая выгода таится в вашем разобранном состоянии? Одна – поскорее загнать себя так, чтобы проблемы подорванного здоровья вырвали бы вас из жестокого мира и вы уже не смогли бы ощущать всю боль и ужас, царящий вокруг.

Но! Не выгоднее ли для себя и близких оставаться живым и здоровым? Может быть, в ресурсном состоянии от вас будет больше пользы? Согласно кивнули? Хорошо. Тогда берите за правило: полное отключение от новостей. Трагичные сами придут, остальные вам сейчас не нужны. Вы не контролируете ситуацию, никак не можете на нее повлиять.

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Многие люди обвиняют в своих ошибках других. Эмпатичный человек делает наоборот, он присваивает себе полную ответственность за все то, что несправедливо. За то, что никак не может исправить собственными силами. И добавляет себе страданий.

Поскольку эмпаты постоянно погружены в эмоции, они легко теряют фокус внимания, становятся рассеянными и забывчивыми. Вместо того, чтобы освоить новые навыки и умения, они проваливаются в происходящее, сопереживают, вовлекаются. Хотя знают, что на исход событий они никак повлиять не могут. Круг замыкается. Связь с реальностью разрывается. Не допускайте этого! Вы нужны своим близким, этому миру, и главное – самому себе. Если на этой фразе просыпается желание сказать «Нет, себе не нужен!», знайте – это серьезная претензия к Господу Богу. Уныние, нежелание жить.

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Стремясь облегчить чужие страдания, вы можете физически помогать другим, но чуть отстраненно. Самому себе говоря: «Это Паша, он сирота, я буду кормить его завтраками и ужинами каждый день». То есть вы подключаетесь не к трагедии Паши, а к его проблемам сегодня – как поесть. Страдая, ощущая чужую боль кожей, эмпаты часто заболевают. В первую очередь дают о себе знать органы пищеварения (по психосоматике - «неспособность переварить» происходящее), падает зрение (нежелание видеть страдания), поясница (эмпаты несут на себе тяжелейшие проблемы человечества). Скажите – а реально победить зло и несправедливость мира, накручивая себя? НЕТ. Значит, пора остановиться.

Силы дает природа, любые вылазки на прогулки, в лес, в парк, работа в саду. Общение с животными, детьми. Именно на свежем воздухе эмпат в состоянии заземлиться. Особенно если он сделает это в буквальном смысле – скинет обувь и походит по земле босиком.

фото: Anna Guerrero: Pexels

Медитируйте, рисуйте в воображении, закрыв глаза, новый, чудесный мир – полный света, радости, доброты. Направляйте мысленный взор вперед, и фокусируйтесь на том хорошем, что есть сегодня.