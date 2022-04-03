Война в Украине отражается не только на психическом состоянии взрослых, но и детей. Как правильно говорить с детьми в военное время и как оградить их психику от стресса, рассказал эксперт

За время масштабного нападения на Украину РФ 24 февраля 2022 года по данным ООН более 2 млн детей выехали заграницу и это очень условные цифры. А сколько детей остались в Украине, живущий в подвалах и бомбоубежищах, под звуки не прекращающихся сирен и бомбежек. Сохранения детской психики, внутреннего состояния ребенка – главная задача родителей и близких. Психолог Александром Денисенко о том, как правильно разговаривать с детьми и что категорически не стоит делать.

Не переоценивайте травматичность психики детей. Если мы говорим о тех, кому 3–14 лет, то у них не развита способность критического мышления, нет опыта выстраивания причинно-следственных связей. Они живут одним днем. Да и о подростках тоже не стоит сильно беспокоиться с той позиции, что они только о том и думают, что о происходящем рядом. Детям свойственно погружаться в свой собственный мир, интересоваться разными вещами, налаживать социальные связи, проявляться во внешнем мире через принятие их другими людьми – из ровесников.

Фото Juan Pablo Serrano Arenas: Pexels

Дети НЕ должны видеть вас растерянными.

Ни при каких условиях! (Пересмотрите оскароносный фильм "Жизнь прекрасна!" о папе и мальчике в концлагере). ⠀

В доме, на территории вокруг вас доожен быть порядок, как бы не хотелось все бросить, сказать себе: какой еще порядок в безумии? ⠀

Именно рутинные дела, уборка помещения, смена постельного белья, стирка, мытье посуды цепляет наш мозг в реальности и не дает ему провалиться в личный апокалипсис.

фото: pexels-pixabay Помогут детям и любимые игрушки

Застилать кровати, чистить зубы, приводить себя в порядок — обязательно и взрослым и детям.

Создается ощущение контроля над ситуацией. Дети должны кушать, пить, играть, читать, рисовать — обеспечьте их максимально возможным. Смотреть любимые мультики, петь (лучше вместе с вами).

Никаких разговоров при них про одно и то же происходящее!

Хотите что-то обсудить, выйдите, проговорите "взрослый-взрослый" и вернитесь к ребенку.

фото: pexels-pixabay Не оставляйте детей один на один с болью

Ограничьте собственный просмотр новостей.

Помните, что неконтролируемый поток с большой долей вероятности приведет вас к депрессии (это тяжелое заболевание, а не плохое настроение), вызовет болезни, с которыми в это время будет трудно справиться. Проявите трезвость мышления, обдумайте вот что: как моим детям поможет то, что их мать сходит с ума от страха и тревоги за будущее, которое она никак не контролирует?

Ответ: детям станет еще хуже, чем сейчас.

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В панике не принимайте никаких решений. Учите этому и своих детей. Им жить дальше, в новом мире, в новых условиях, поэтому навык держать свои эмоции под контролем им здорово пригодиться.

Вы станете тем, на кого они смогут равняться.

Помогает история рода.

Вспоминайте и рассказывайте детям об их сильных предках. Те, кто пережили голод, войны, безработицу, безденежье, смену власти, репрессии, эвакуации и прочее. В любой семье есть люди, которым "досталось". Детям полезно чувствовать свою принадлежность к сильному роду.

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Когда дети задают вам вопросы о происходящем, отвечайте уверенно и не пугающе.

Даввйте ответы внятные, не страшные! Вы же любите всем сердцем своих детей? Помните о том, что им жить дальше. Растерянность, страх, ужас, истерика — это враги. Мощь духа, вера в лучшее, забота о дне сегодняшнем — спасение.

Фото автора Juan Pablo Serrano Arenas: Pexels. Поддержка детям сейчас особо важна

Забота спасает тех, кто сам заботится даже больше, чем тех, о ком заботятся.

Берите детей и помогайте нуждающимся. В чем угодно. Угостить, напоить, пригреть, почитать, пришить пуговицу тому, кто не может сделать это сам. Проявляйте милосердие и учите этому детей.

Не сейте вражду и ненависть. Это разрушает. Детская психика травмируется агрессией. Поэтому ставьте на паузу отношения с паникерами, истериками, категоричными и агрессивными.

Потом вы сможете общаться, вместе пить чай, но пока не надо. В силах каждого из нас сохранить уют и относительное спокойствие на крошечном пятачке, где сейчас наш дом.