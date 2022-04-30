Как правильно хранить яйца, хлеб и муку, чтобы они не портились в условиях военного времени. Советы, которые проверены временем и работают

Война в Украине, развязанная соседним государством, Россией, продолжается третий месяц. И многие украинцы уже почувствовали на себе реалии войны: отсутствие продуктов, необходимость делать запасы, чтобы иметь возможность прожить минимум 2 недели без пополнения продуктов. Конечно, все мы верим в скорую и сокрушительную победу Украины и силы наших храбрых ВСУ, однако сегодня главная задача каждого украинца — выжить. И сохранность продуктов питания – это один из пунктов плана выживания.

Как хранить яйца

Если вам удалось купить свежие яйца, запаситесь минимум тремя десятками. Кстати, проверить на свежесть их просто: поднесите яйцо к уху и потрясите. Если яйцо не «шумит» (не булькает, в нем ничего не болтается), оно свежее. А вот если содержимое яйца ощутимо через скорлупу — яйцо не первой свежести. Сохранить яйца можно даже вне холодильника: оберните каждое яйцо в бумагу (газету, тетрадный лист — что найдется) и положите в темное место. В прохладном темном месте яйца могут «прожить» до трех недель. В холодильнике яйца оптимально хранить в специальных отсеках или в отделении для овощей. Еще один способ хранения — в соляном растворе: на литр воды — одна столовая ложка соли. Такой раствор также поможет сохранить яйца на 3-4 недели. Важно помнить, что мыть яйца перед хранением не рекомендуется: чтобы не повредить защитный слой пор скорлупы, который не позволяет развиваться бактериям.

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Как хранить хлеб

Идеально хранить любой хлеб в тканевом мешочке: льняном или хлопковом. Можно просто заворачивать в лоскут чистой (важно: не синтетической) ткани. Дольше всего хлеб сохранится в холодильнике или темном прохладном месте. Можно найти место в морозилке: здесь хлеб и мучные изделия могут храниться до года. Прежде чем положить в морозилку, поместите хлеб в бумажный пакет или заверните в бумагу: можно белый лист или пергамент. Вернуть свежесть хлебу поможет микроволновка или духовка. Предварительно сбрызните буханку водой.

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Чтобы дольше сохранить большую буханку, разрежьте хлеб на две части и от каждой отрезайте по ломтю. После того, как трапеза закончена, соедините две половинки хлеба: так он будет дольше сохранить свежесть.

фото: Marcel Fiedler. Pexels

Как хранить муку

Если есть возможность выбрать муку — выбирайте по сроку годности: чем свежее, тем лучше. Пакет с мукой не должен быть поврежден, на нем не должно быть следов плесени или влаги. В идеале для долгого хранения муку лучше просушить на пергаменте в духовке или на солнце. В бумажном пакете мука продается, но не хранится. Поэтому пересыпьте ее в стеклянную тару с герметичной крышкой (подойдут банки для консервации) или в пластиковый контейнер с плотно закрывающейся прорезиненной крышкой. Подойдут и полотняные мешочки, но они должны быть хорошо закрыты. Главный враг муки — сырость. Кроме того, мука имеет способность впитывать запахи, поэтому на полке она должна храниться с продуктами без запаха или консервами, желательно в темном месте. Оптимальная температура хранения — до +18 ˚C.

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А вот если есть морозильная камера, в ней мука сохранится и до года — это идеальный вариант хранения. Правда, нужно следить за тем, чтобы в морозильной камере не было посторонних запахов.