Принц Гарри и Меган направляются в Шотландию, а принцы Уильям, Чарльз и ближайшие родственники монарха едут к ее постели в Балморале на фоне беспокойства врачей о ее здоровье

Сегодня, 8 сентября, сообщается, что здоровье королевы Елизаветы II сейчас вызывает озабоченность, и Дворец опубликовал редкое заявление о том, что происходит.

Королева находится под медицинским наблюдением, но, по ее словам, чувствует себя «комфортно» после того, как врачи осмотрели ее сегодня утром, спустя несколько часов после того, как ее попросили отдохнуть, вместо того чтобы вчера вечером присутствовать на заседании Тайного совета.

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Представитель королевской семьи сказал: «После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением». Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале».

Фотографии королевы всего два дня назад, сделанные 6 сентября, стали вирусными, так как фанаты были обеспокоены ее внешним видом. На фотографиях королева встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Традиционно королева встречалась с бывшими премьер-министрами в Букингемском дворце, но недавно переехала в Балморал из-за проблем с передвижением.

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Ближайшие члены семьи королевы были проинформированы состоянием монарха. Принц Уэльский, и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, бросились к ее постели. Затем герцог Кембриджский прилетел из Виндзора, чтобы быть с 96-летним монархом. Но его жена Кейт остается в коттедже «Аделаида», потому что сегодня у Джорджа, Шарлотты и Луи первый полный день в школе. Принц Гарри и Меган Маркл сегодня едут в Шотландию, чтобы навестить Королеву.

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К слову, герцог и герцогиня Сассекские должны были посетить церемонию вручения наград WellChild Awards в Лондоне этим вечером, но в 11 часов пара изменила свои планы и направляется в Абердиншир, подтвердил пресс-секретарь.

Отметим, что заявления о здоровье Елизаветы исключительно редки и говорят о том, что ситуация очень серьезная. Также беспокоит то, что все ее дети — и принц Уильям — либо уже там, либо еще в пути.

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