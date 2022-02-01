Стало известно, кого из своих детей Елизавета II любит больше всего
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение королевы Великобритании Елизаветы II на публике с ее детьми: принцами Чарльзом, Эндрю, Эдвардом и принцессой Анной. По мнению специалиста, к младшему сыну правительница испытывает самые трепетные материнские чувства.
Читайте также: Нежданно-негаданно: 95-летняя Елизавета II открыла собственный бизнесПо словам Джуди, 57-летний принц Эдвард появился у монарха, когда она уже состоялась как правительница и могла полностью насладиться заботой о ребенке.
«Всегда ходили слухи о том, кто является любимчиком королевы. И хотя все четверо ее детей явно занимают особое место в ее сердце, есть один член семьи, который, кажется, наслаждался особым вниманием и снисходительностью со стороны матери. Открытая привязанность к нему была не только у королевы, но и у ее супруга Филиппа, а также других братьев и сестры», – сказала эксперт.
Читайте также: Принц Эндрю лишен военных титулов и королевского патронажа: подробностиОтмечается, что на одном из архивных фото королевской семьи королева с улыбкой смотрит на своего сына Эдварда. На снимке был заметен материнский восторг, а другие члены семьи стоят вокруг его коляски и смотрят на него с выражением искренней любви.
Также утверждается, что правительница расположена к Эдварду больше, чем к другим детям из-за его крепкого брака с графиней Софи, так как Елизавета II очень ценит прочные браки. Софи заслужила хорошее отношение королевы, поскольку стала для мужа надежным компаньоном и близким другом.
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