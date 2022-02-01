Любимчиком стал самые младший сын

Стало известно, кого из своих детей Елизавета II любит больше всего Getty Images

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение королевы Великобритании Елизаветы II на публике с ее детьми: принцами Чарльзом, Эндрю, Эдвардом и принцессой Анной. По мнению специалиста, к младшему сыну правительница испытывает самые трепетные материнские чувства.

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По словам Джуди, 57-летний принц Эдвард появился у монарха, когда она уже состоялась как правительница и могла полностью насладиться заботой о ребенке.

«Всегда ходили слухи о том, кто является любимчиком королевы. И хотя все четверо ее детей явно занимают особое место в ее сердце, есть один член семьи, который, кажется, наслаждался особым вниманием и снисходительностью со стороны матери. Открытая привязанность к нему была не только у королевы, но и у ее супруга Филиппа, а также других братьев и сестры», – сказала эксперт.

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Отмечается, что на одном из архивных фото королевской семьи королева с улыбкой смотрит на своего сына Эдварда. На снимке был заметен материнский восторг, а другие члены семьи стоят вокруг его коляски и смотрят на него с выражением искренней любви.

Также утверждается, что правительница расположена к Эдварду больше, чем к другим детям из-за его крепкого брака с графиней Софи, так как Елизавета II очень ценит прочные браки. Софи заслужила хорошее отношение королевы, поскольку стала для мужа надежным компаньоном и близким другом.

Семья принца Эдварда Getty Images

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