Королева сделала очень важное официальное заявление

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Сегодня для королевской семьи Великобритании важный день — они официально отмечают юбилей правления Елизаветы II. Она находится у престола ровно 70 лет. Накануне королева сделала официальное заявление — после ее ухода с поста, трон займут ее сын Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз, которая все-таки будет именоваться королевой. Дело в том, что ранее сообщалось, что она не сможет получить этот титул.

Принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз Getty Images

«Когда придет время и мой сын Чарльз станет королем, я уверена, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как когда-то оказали мне. И я искренне желаю, чтобы Камиллу знали как королеву-консорт», — сообщается в официальном обращении королевы.

Официальное заявление Елизаветы II instagram.com/theroyalfamily

Напомним, сын королевы Елизаветы II — Принц Чарльз — женился на Камилле Паркер-Боулз в 2006 году, спустя 9 лет после смерти его бывшей жены принцессы Дианы.

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