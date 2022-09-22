Певица обратилась к россиянам

Украинская певица Оля Полякова записала видеообращение к россиянам, которые вышли на протесты в Москве после того, как Путин объявил о мобилизации и призвал россиян воевать против Украины.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео с протестов в РФ с криками «Жизнь нашим детям».

Певица поинтересовалась, где россияне были раньше и пожелала им познать все ужасы войны, которые познали украинцы от агрессии России.

«Вы семь месяцев наблюдали, как на нас летят бомбы! Как тысячами погибают от ваших вонючих орков наши мирные люди, наши дети, старики. Пожинайте плоды своего долбанного молчания и неспособности противостоять своему кровавому оборотню. У него аппетит к мясу ваших сыновей только разыгрался. Так что готовьте пакеты, добро пожаловать к нам на могилизацию», – сказала Оля.

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