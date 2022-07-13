Педан прокомментировал языковой скандал с Ефросининой и Поляковой

Украинский телеведущий Александр Педан раскритиковал свою коллегу Машу Ефросинину и певицу Олю Полякову из-за их неполноценного перехода на украинский язык. Шоумен не понимает, как артистки могут выучить английский, но при этом не знать своего родного языка. Об этом он говорил в программе «Вікна-новини» на СТБ.

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К слову, Полякова и Ефросинина продолжают вести свой общий YouTube-проект на русском языке, аргументируя это тем, что так им легче доносить свое мнение:

«Про коллег или хорошо, или ничего, но я не до конца верю в этот тезис. Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Здесь у меня что-то не сходится. Вопрос в чем? Трудно?! Да, трудно. А нам не трудно сейчас будет отстраивать, воевать? Эта трансформация Украины в Украину наконец-то происходит. Она сложная, так не бывает, что легко... Это ваш сложный шаг, который очень важен для Украины», – сказал Александр.

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Также Педан рассказал о старте своей карьеры и сложностях. По его словам, ему пришлось учить родной язык, чтобы оставаться на телевидении и как видим сейчас, ему это удалось.

«Конечно, легче говорить на языке, с которым ты вырос. Я сейчас говорю не как человек, которому легко, который может апеллировать. «Конечно, Педан, ты из Хмельницкого, тебе легко». Нет! Я учил украинский язык. У меня был эпизод, когда меня однажды чуть не выгнали с телевидения за то, что я не знал украинского. Именно тогда вышел первый закон о том, что ведущие должны вести на украинском языке. Я был ведущим Comedy Club Ukraine. И на старте, когда еще не было этого телепроекта, продюсер сказал: «Все нормально, кроме этого мальчика, который не знает украинского». Я взял и выучил его. Было сложно. Потом был «Подъем», на котором я не мог делать все, что мне хотелось, потому что нужно было постоянно думать, переводить в голове. Это нелегко, но это нужно», – рассказал ведущий.

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