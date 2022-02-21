Звезда «Друзей» заявила, что чуть не «сошла с ума», пытаясь выглядеть моложе

Исполнительница ролей Моники Геллер в сериале «Друзья» и Гэйл Уэзерс в серии фильмов «Крик», американская актриса Кортни Кокс долгое время не осознавала, что косметические процедуры меняют ее внешность не лучшим образом.

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В интервью журналу Sunday Times Style 57-летняя кинозвезда призналась, что пыталась бороться со старением с помощью различных «инъекций красоты», но в конце концов поняла, что «сошла с ума» в погоне за моложавым видом.

«Я годами пыталась преследовать молодость. И я не понимала, что, черт возьми, я на самом деле выгляжу очень странно с инъекциями, и делаю со своим лицом то, что никогда бы сейчас не сделала», — вспомнила Кокс.

Кортни решила навсегда отказаться от косметических процедур, но продолжает экспериментировать с различными средствами по уходу за лицом.

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