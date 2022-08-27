Чьи пластические операции оказались неудачными

На прошлой неделе супермодель 90-х Линда Евангелиста впервые после неудачной пластики снялась для обложки Vogue. Знаменитость более 5 лет) скрывала изуродованную хирургическим вмешательством внешность. Линда решилась на удаление подкожного жира, но эффект от процедуры получился противоположным тому, что ей обещали специалисты — количество жировых клеток увеличилось. Звезде сделали еще несколько операций, чтобы восстановить ее прежний внешний вид, однако они оказались безуспешными.

Читайте также: Поп-звезда возвращается: Бритни Спирс выпустила первую за 6 лет песню

Недавно Евангелиста рассекретила, что урегулировала судебный иск с косметической компанией, в которой делала процедуру. Также она призналась, что во время фотосессии для Vogue визажисту пришлось использовать специальный скотч, чтобы ее челюсть и шея выглядели лучше.

Ivona решила вспомнить, какие еще знаменитости испортили свою внешность пластическими операциями.

Донателла Версаче

Сестра Джанни Версаче и глава Дома моды Versace Донателла впервые легла под нож в конце 90-х. Чтобы избавиться от комплексов, дизайнер решила изменить внешность, однако ни одну из ее пластических операций нельзя назвать удачной. Знаменитость поменяла форму носа, увеличила грудь и губы, вставила в щеки филлеры и сделала несколько круговых подтяжек лица.

Донателла Версаче до и после пластики Getty Images

Микки Рурк

Когда-то знаменитый актер увлекался боксом и участвовал в боях без правил. Такой вид спорта, конечно же, «подпортил» лицо Рурка. В добавок к множественным шрамам, переломам и отекам, Микки злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

Пять ринопластик, пластика скул, хейлопластика и круговая подтяжка лица изменили внешность актера в худшую сторону.

Микки Рурк до и после пластики Getty Images

Мелани Гриффит

Знаменитая актриса призналась, что боялась старения, поэтому решилась ринопластику, подтяжки, и блефаропластику. Но результаты операций не улучшили внешность Гриффит. Карьера Мелани пошла под откос из-за того, что звезду перестали узнавать.

Мелани Гриффит до и после пластики Getty Images

Дженис Дикинсон

Читайте также: Мама троих детей Блейк Лайвли похвасталась плоским животиком в купальнике

Вечно молодой хотела быть и супермодель Дженис Дикинсон. Она неоднократно обращалась к пластическим хирургам, чтобы изменить форму носа и подбородка, увеличить губы, избавиться от лишнего веса и вставить филлеры.

Дженис Дикинсон до и после пластики Getty Images

Лара Флинн-Бойл

Звезда сериала «Твин Пикс» первую пластику сделала в конце 90-х, а после нее последовали еще несколько операций — блефаропластика, ринопластика, хейлопластика и неудачная круговая подтяжка лица.

Лара Флинн-Бойл до и после пластики Getty Images

Сидни Ром

Американская модель и актриса Сидни Ром итальянского происхождения не хотела терять свою привлекательность. И с возрастом все чаще становилась клиенткой пластических клиник. Неоднократные подтяжки лица привели к тому, что она перестала появляться на публике.

Сидни Ром до и после пластики Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: