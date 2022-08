Артистка записала дуэт с Элтоном Джоном

Обладательница «Грэмми», американская исполнительница Бритни Спирс впервые с 2016 года порадовала поклонников новой песней. 40-летняя звезда записала танцевальный трек со знаменитым британским музыкантом Элтоном Джоном.

Читайте также: Умер актер популярного сериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» Джо И. Тата

Композиция под названием Hold Me Closer вышла 26 августа на YouTube-канале Джона и за четыре часа сумела собрать более 105 тысяч просмотров.

Интересно, что Элтон для создания нового трека использовал музыку со своих старых хитов Tiny Dancer, The One и Don't Go Breaking My Heart. Автором текста выступила Спирс.

Elton John & Britney Spears Hold Me Closer — слушать песню онлайн:

Вам будет интересно прочитать на Ivona: