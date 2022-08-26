Поп-звезда возвращается: Бритни Спирс выпустила первую за 6 лет песню
Артистка записала дуэт с Элтоном Джоном
Обладательница «Грэмми», американская исполнительница Бритни Спирс впервые с 2016 года порадовала поклонников новой песней. 40-летняя звезда записала танцевальный трек со знаменитым британским музыкантом Элтоном Джоном.
Читайте также: Умер актер популярного сериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» Джо И. ТатаКомпозиция под названием Hold Me Closer вышла 26 августа на YouTube-канале Джона и за четыре часа сумела собрать более 105 тысяч просмотров.
Интересно, что Элтон для создания нового трека использовал музыку со своих старых хитов Tiny Dancer, The One и Don't Go Breaking My Heart. Автором текста выступила Спирс.
Elton John & Britney Spears Hold Me Closer — слушать песню онлайн:
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