Охранники Виктории Бекхэм получают один миллион долларов, а Анджелины Джоли — вдвое больше

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Дженнифер Энистон

Многие знаменитости мирового шоу-бизнеса подвергаются преследованиям со стороны одержимых поклонников. Поэтому на публике селебритис редко чувствуют себя в безопасности. Но к счастью, звезды хорошо зарабатывают, что позволяет им оплачивать услуги телохранителей. Сколько же получают сотрудники охраны зарубежных звезд?

Звезда «Друзей» ежегодно выплачивает своим телохранителям 240 тысяч долларов (8,8 миллиона гривен).

Дженнифер Энистон Getty Images

Дэвид и Виктория Бекхэм

Звездные супруги не жалеют денег на собственную безопасность. Телохранители и служба охраны особняков Бекхэмов за год зарабатывает один миллион долларов (36,8 миллионов гривен).

Виктория и Дэвид Бекхэм Getty Images

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Поговаривают, что личная охрана жен принца Гарри и принца Уильяма за год зарабатывает по 20 миллионов долларов (737 миллионов гривен).

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Getty Images

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Голливудский актер тратить на личную охрану 2 миллиона долларов в год (73,7 миллиона гривен). Такую же сумму выплачивает телохранителям и его экс-жена Джоли.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Getty Images

Том Круз

Ежегодная стоимость защиты обходится звезде «Матрицы» в 50 тысяч долларов (1,8 миллиона гривен).

Том Круз Getty Images

Дженнифер Лопес

Певица, которая недавно в четвертый раз вышла замуж, платить своей службе охраны полмиллиона долларов (18,4 миллионов гривен).

Дженнифер Лопес Getty Images

Ким Кардашьян

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Светская львица после ограбления в 2018 году повысила меры безопасности. Теперь ее и ее четверых детей круглосуточно охраняет команда телохранителей, которая в год получает 7 миллионов долларов (около 258 миллионов гривен).

Ким Кардашьян Getty Images

Кэти Перри

Американская исполнительница усилила свою охрану после рождения дочери в 2020 году. Сейчас услуги телохранителей обходятся певице в 350 тысяч долларов в год (12,9 миллионов гривен).

Кэти Перри Getty Images

Адель

В отличие от своих звездных коллег Адель не сильно тратиться на телохранителей. Ее служба охраны в год получает 75 тысяч долларов (2,7 миллиона гривен).

Адель Getty Images

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Звездная пара платить своим телохранителям 125 тысяч долларов в год (4,6 миллионов гривен).

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Getty Images

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