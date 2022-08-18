Сколько платят мировые звезды своим телохранителям
Читайте также: Жена Виталия Кличко прокомментировала его заявление о разводеМногие знаменитости мирового шоу-бизнеса подвергаются преследованиям со стороны одержимых поклонников. Поэтому на публике селебритис редко чувствуют себя в безопасности. Но к счастью, звезды хорошо зарабатывают, что позволяет им оплачивать услуги телохранителей. Сколько же получают сотрудники охраны зарубежных звезд?
Дженнифер Энистон
Звезда «Друзей» ежегодно выплачивает своим телохранителям 240 тысяч долларов (8,8 миллиона гривен).
Дэвид и Виктория Бекхэм
Звездные супруги не жалеют денег на собственную безопасность. Телохранители и служба охраны особняков Бекхэмов за год зарабатывает один миллион долларов (36,8 миллионов гривен).
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Поговаривают, что личная охрана жен принца Гарри и принца Уильяма за год зарабатывает по 20 миллионов долларов (737 миллионов гривен).
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Голливудский актер тратить на личную охрану 2 миллиона долларов в год (73,7 миллиона гривен). Такую же сумму выплачивает телохранителям и его экс-жена Джоли.
Том Круз
Ежегодная стоимость защиты обходится звезде «Матрицы» в 50 тысяч долларов (1,8 миллиона гривен).
Дженнифер Лопес
Певица, которая недавно в четвертый раз вышла замуж, платить своей службе охраны полмиллиона долларов (18,4 миллионов гривен).
Ким Кардашьян
Читайте также: Звезда «Черной вдовы» Флоренс Пью разорвала отношения с Заком БраффомСветская львица после ограбления в 2018 году повысила меры безопасности. Теперь ее и ее четверых детей круглосуточно охраняет команда телохранителей, которая в год получает 7 миллионов долларов (около 258 миллионов гривен).
Кэти Перри
Американская исполнительница усилила свою охрану после рождения дочери в 2020 году. Сейчас услуги телохранителей обходятся певице в 350 тысяч долларов в год (12,9 миллионов гривен).
Адель
В отличие от своих звездных коллег Адель не сильно тратиться на телохранителей. Ее служба охраны в год получает 75 тысяч долларов (2,7 миллиона гривен).
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Звездная пара платить своим телохранителям 125 тысяч долларов в год (4,6 миллионов гривен).
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