Святослав Вакарчук встретился с украинскими военными на фронте

Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал под артиллерийский обстрел в зоне боевых действий. Как сообщается в сюжете ТСН, 47-летний артист устроил мини-концерт в блиндаже для украинских военных на фронте.

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Где именно состоялось выступление Вакарчука — не говорится, однако отмечается, что накануне там рашисты пытались совершить прорыв. ВСУ удалось отбить наступление врага, однако он продолжает накрывать позиции наших защитников артиллерией. К счастью, во время обстрела Святослав не пострадал.

«Мы часто попадаем в такие ситуации, ребятам гораздо сложнее, я могу полдня быть в такой ситуации, могу неделю, а они месяцами здесь сидят», — поделился Вакарчук.

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