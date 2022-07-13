Какие знаменитости потеряли все свои доходы из-за боевых действий

После вторжения РФ на территорию нашей страны многие украинцы остались без жилья и работы, в том числе и знаменитости. Из-за отсутствия денежных средств некоторым артистам пришлось отказаться от квартиры.

Кто из украинских артистов публично рассказал о затруднительном финансовом положении, далее в материале от Ivona.

Оля Полякова

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В июне исполнительница дала интервью программе «Життя відомих людей», где рассекретила, что почти все свои сбережения потратила до 24 февраля. По словам Поляковой, много денег она вложила в клип с Олегом Винником, который должен был выйти 8 марта. Также немалая сумма пошла на ремонт жилья. Полякова добавила, что из-за безденежья, ее старшей дочери придется отказаться от главной мечты — поступить в самый престижный музыкальный вуз Беркли в Бостоне.

Позитив (Алексей Завгородний)

Бывший участник дуэта «Время и Стекло» в интервью «МУЗВАР» признался, что накануне начала войны вложил все заработанные средства в собственный дом, но теперь не скоро сможет его достроить. Из-за отсутствия денег, Алексею пришлось отказаться от аренды квартиры в столице. По словам Позитива, местом его жительства теперь является студия звукозаписи.

Анастасия Приходько

Из-за вторжения РФ ухудшилось материальное положение и у семьи Приходько. В программе «Слава+» она рассказала, что муж пытается возобновить бизнес, однако доходов пока нету. При этом Анастасия заявила, что не собирается покидать Украину ради заработков за границей и не будет просить у государства финансовой помощи как переселенка.

Анастасия Приходько instagram.com/prykhodko_official

Светлана Тарабарова

Тарабарова в «Ранок з Україною» призналась, что испытывает финансовые трудности. Но добавила, что жаловаться не буде так, как есть много украинцем, кому труднее. По словам певицы, сейчас все сбережения идут на выплату кредита за дом. Новых денежных поступлений нет так, как артистка выступает только на благотворительных концертах. К тому же из-за начала войны звезда не успела подписать два рекламных контракта.

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