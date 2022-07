Список всех номинантов на телевизионную премию «Эмми-2022»

Стало известно, какие телевизионные актеры, сериалы, фильмы и шоу в этом году стали претендентами на получения статуэтки «Эмми-2022».

Во вторник, 12 июля, состоялось объявление всех номинантов 74-й церемонии премии, которая в этом году состоится 12 сентября. Имена тех, кто будет бороться за победу на «Эмми», в прямом эфире назвали кинорежиссер Мелисса Фумеро и голливудский актер Джей Би Смув.

«Эмми-2022»: список всех номинантов

По числу номинаций в этом году лидерами стали сериалы «Наследники» (25), «Белый лотос» и «Тед Лассо» (20), «Убийство в одном здании» (17). Нашумевшая «Игра в кальмара» стала рекордсменом премии среди неанглоязычных сериалов — она представлена в 14 номинациях.

Лучший драматический сериал

«Загадочные события»

«Игра в кальмара»

«Лучше звоните Солу»

«Наследники»

«Озарк»

«Разделение»

«Шершни»

«Эйфория»

Лучший актер в драматическом сериале

Джейсон Бейтман — «Озарк»

Ли Джон-джэ — «Игра в кальмара»

Брайан Кокс — «Наследники»

Боб Оденкерк — «Лучше звоните Солу»

Адам Скотт — «Разделение»

Джереми Стронг — «Наследники»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Зендея — «Эйфория»

Джоди Комер — «Убивая Еву»

Лора Линни — «Озарк»

Мелани Лински — «Шершни»

Сандра О — «Убивая Еву»

Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Николас Браун — «Наследники»

Киран Калкин — «Наследники»

Билли Крудап — «Утреннее шоу»

Мэттью Макфэдиен — «Наследники»

Юнг-су Ох — «Игра в кальмара»

Джон Туртурро — «Разделение»

Кристофер Уокен — «Разделение»

Пак Хэ-су — «Игра в кальмара»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Патриша Аркетт — «Разделение»

Джулия Гарнер — «Озарк»

Кристина Риччи — «Шершни»

Сидни Свини — «Эйфория»

Ри Сихорн — «Лучше звоните Солу»

Дж. Смит-Камерон — «Наследники»

Сара Снук — «Наследники»

Чон Хо-ен — «Игра в кальмара»

Лучший комедийный сериал

«Барри»

«Начальная школа "Эбботт"»

«Реальные упыри»

«Тед Лассо»

«Убийства в одном здании»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Умерь свой энтузиазм»

«Хитрости»

Лучший актер в комедийном сериале

Дональд Гловер — «Атланта»

Стив Мартин — «Убийства в одном здании»

Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

Билл Хейдер — «Барри»

Николас Холт — «Великая»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кинта Брансон — «Начальная школа "Эбботт"»

Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»

Кейли Куоко — «Стюардесса»

Иса Рэй — «Белая ворона»

Джин Смарт — «Хитрости»

Эль Фаннинг — «Великая»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Бретт Голдстин — «Тед Лассо»

Тохиб Джимо — «Тед Лассо»

Энтони Кэрриган — «Барри»

Ник Мохаммед — «Тед Лассо»

Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»

Тайлер Джеймс Уильямс — «Начальная школа "Эбботт"»

Генри Уинклер — «Барри»

Боуэн Янг — «Субботним вечером в прямом эфире»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»

Джанелл Джеймс — «Начальная школа "Эбботт"»

Кейт МакКиннон — «Субботним вечером в прямом эфире»

Сара Нилс — «Тед Лассо»

Шерил Ли Ральф — «Начальная школа "Эбботт"»

Джуно Темпл — «Тед Лассо»

Ханна Уэддингхэм — «Тед Лассо»

Ханна Эйнбиндер — «Хитрости»

Лучший мини-сериал

«Белый лотос»

«Выбывшая»

«Изобретая Анну»

«Ломка»

«Пэм и Томми»

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Оскар Айзек — «Сцены из супружеской жизни»

Эндрю Гарфилд — «Под знаменем небес»

Майкл Китон — «Ломка»

Химеш Патель — «Станция одиннадцать»

Себастьян Стэн — «Пэм и Томми»

Колин Ферт — «Лестница»

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Джулия Гарнер — «Изобретая Анну»

Лили Джеймс — «Пэм и Томми»

Тони Коллетт — «Лестница»

Маргарет Куэлли — «Уборщица. История матери-одиночки»

Сара Полсон — «Американская история преступлений»

Аманда Сайфред — «Выбывшая»

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме

Мюррэй Бартлетт — «Белый лотос»

Стив Зан — «Белый лотос»

Джейк Лэси — «Белый лотос»

Уилл Поултер — «Ломка»

Сет Роген — «Пэм и Томми»

Питер Сарсгаард — «Ломка»

Майкл Стулбарг — «Ломка»

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Конни Бриттон — «Белый лотос»

Александра Даддарио — «Белый лотос»

Кейтлин Дивер — «Ломка»

Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»

Наташа Ротуэлл — «Белый лотос»

Сидни Свини — «Белый лотос»

Мэр Уиннингхэм — «Ломка»

Лучшее ток-шоу

«Ежедневное шоу с Тревором Ноа»

«Джимми Киммел в прямом эфире»

«События прошедшей недели с Джоном Оливером»

«Позднее шоу со Стивеном Колбером»

«Поздней ночью с Сетом Мейерсом»

Лучшее конкурсное реалити-шоу

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls

Nailed It!

The Amazing Race

«Королевские гонки Ру Пола»

«Шеф-повар»

«Голос»

