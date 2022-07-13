«Эмми-2022»: какие сериалы претендуют на звание лучшего в этом году
Стало известно, какие телевизионные актеры, сериалы, фильмы и шоу в этом году стали претендентами на получения статуэтки «Эмми-2022».
Во вторник, 12 июля, состоялось объявление всех номинантов 74-й церемонии премии, которая в этом году состоится 12 сентября. Имена тех, кто будет бороться за победу на «Эмми», в прямом эфире назвали кинорежиссер Мелисса Фумеро и голливудский актер Джей Би Смув.
Читайте также: Самые популярные сериалы и фильмы июня 2022: что смотрели в первый месяц летаПо числу номинаций в этом году лидерами стали сериалы «Наследники» (25), «Белый лотос» и «Тед Лассо» (20), «Убийство в одном здании» (17). Нашумевшая «Игра в кальмара» стала рекордсменом премии среди неанглоязычных сериалов — она представлена в 14 номинациях.
«Эмми-2022»: список всех номинантов
Лучший драматический сериал
«Загадочные события»
«Игра в кальмара»
«Лучше звоните Солу»
«Наследники»
«Озарк»
«Разделение»
«Шершни»
«Эйфория»
Лучший актер в драматическом сериале
Джейсон Бейтман — «Озарк»
Ли Джон-джэ — «Игра в кальмара»
Брайан Кокс — «Наследники»
Боб Оденкерк — «Лучше звоните Солу»
Адам Скотт — «Разделение»
Джереми Стронг — «Наследники»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Зендея — «Эйфория»
Джоди Комер — «Убивая Еву»
Лора Линни — «Озарк»
Мелани Лински — «Шершни»
Сандра О — «Убивая Еву»
Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
Николас Браун — «Наследники»
Киран Калкин — «Наследники»
Билли Крудап — «Утреннее шоу»
Мэттью Макфэдиен — «Наследники»
Юнг-су Ох — «Игра в кальмара»
Джон Туртурро — «Разделение»
Кристофер Уокен — «Разделение»
Пак Хэ-су — «Игра в кальмара»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Патриша Аркетт — «Разделение»
Джулия Гарнер — «Озарк»
Кристина Риччи — «Шершни»
Сидни Свини — «Эйфория»
Ри Сихорн — «Лучше звоните Солу»
Дж. Смит-Камерон — «Наследники»
Сара Снук — «Наследники»
Чон Хо-ен — «Игра в кальмара»
Лучший комедийный сериал
«Барри»
«Начальная школа "Эбботт"»
«Реальные упыри»
«Тед Лассо»
«Убийства в одном здании»
«Удивительная миссис Мейзел»
«Умерь свой энтузиазм»
«Хитрости»
Лучший актер в комедийном сериале
Дональд Гловер — «Атланта»
Стив Мартин — «Убийства в одном здании»
Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
Билл Хейдер — «Барри»
Николас Холт — «Великая»
Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Кинта Брансон — «Начальная школа "Эбботт"»
Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
Кейли Куоко — «Стюардесса»
Иса Рэй — «Белая ворона»
Джин Смарт — «Хитрости»
Эль Фаннинг — «Великая»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
Бретт Голдстин — «Тед Лассо»
Тохиб Джимо — «Тед Лассо»
Энтони Кэрриган — «Барри»
Ник Мохаммед — «Тед Лассо»
Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
Тайлер Джеймс Уильямс — «Начальная школа "Эбботт"»
Генри Уинклер — «Барри»
Боуэн Янг — «Субботним вечером в прямом эфире»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
Джанелл Джеймс — «Начальная школа "Эбботт"»
Кейт МакКиннон — «Субботним вечером в прямом эфире»
Сара Нилс — «Тед Лассо»
Шерил Ли Ральф — «Начальная школа "Эбботт"»
Джуно Темпл — «Тед Лассо»
Ханна Уэддингхэм — «Тед Лассо»
Ханна Эйнбиндер — «Хитрости»
Лучший мини-сериал
«Белый лотос»
«Выбывшая»
«Изобретая Анну»
«Ломка»
«Пэм и Томми»
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
Оскар Айзек — «Сцены из супружеской жизни»
Эндрю Гарфилд — «Под знаменем небес»
Майкл Китон — «Ломка»
Химеш Патель — «Станция одиннадцать»
Себастьян Стэн — «Пэм и Томми»
Колин Ферт — «Лестница»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
Джулия Гарнер — «Изобретая Анну»
Лили Джеймс — «Пэм и Томми»
Тони Коллетт — «Лестница»
Маргарет Куэлли — «Уборщица. История матери-одиночки»
Сара Полсон — «Американская история преступлений»
Аманда Сайфред — «Выбывшая»
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме
Мюррэй Бартлетт — «Белый лотос»
Стив Зан — «Белый лотос»
Джейк Лэси — «Белый лотос»
Уилл Поултер — «Ломка»
Сет Роген — «Пэм и Томми»
Питер Сарсгаард — «Ломка»
Майкл Стулбарг — «Ломка»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Конни Бриттон — «Белый лотос»
Александра Даддарио — «Белый лотос»
Кейтлин Дивер — «Ломка»
Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»
Наташа Ротуэлл — «Белый лотос»
Сидни Свини — «Белый лотос»
Мэр Уиннингхэм — «Ломка»
Лучшее ток-шоу
«Ежедневное шоу с Тревором Ноа»
«Джимми Киммел в прямом эфире»
«События прошедшей недели с Джоном Оливером»
«Позднее шоу со Стивеном Колбером»
«Поздней ночью с Сетом Мейерсом»
Лучшее конкурсное реалити-шоу
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Nailed It!
The Amazing Race
«Королевские гонки Ру Пола»
«Шеф-повар»
«Голос»
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