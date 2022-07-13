Актер фильма «Звезда родилась» уже несколько месяцев тайно встречается с политиком

У знаменитой американской кинозвезды Брэдли Купера появилась новая девушка, и она не с мира шоу-бизнеса и моды.

Как пишет издание Page Six со ссылкой инсайдеров, 47-летний актер фильмов «Мой парень — псих», «Афера по-американски» и «Звезда родилась» закрутил роман с 45-летним политическим деятелем Хумой Абедин.

Хума Абедин Getty Images

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Сообщается, что пара вместе уже несколько месяцев. А познакомила их редактор журнала Vogue Анна Винтур, которая является близкой подругой обоих.

«Анна определенно сыграла роль свахи. Она лучшая подруга Брэдли и обожает Хуму», — поделился один из источников таблоида.

Отметим, что новая возлюбленная Купера была помощницей Хиллари Клинтон во время ее президентской избирательной кампании 2016 года. Также она является бывшей женой экс-конгрессмена Энтони Винера, который был осужден за секстинг и детскую порнографию.

Анна Винтур, Хиллари Клинтон и Хума Абедин Getty Images

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