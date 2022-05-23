Кто из звездных мужчин защищает Украину во время войны с РФ

Украинские звезды, которые служат в ВСУ и терробороне Фото: instagram.com/fahot, instagram.com/alexey_tritenko

24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины и начали полномасштабную войну. Многие звездные мужчины стали на защиту своей родины, вступив в Вооруженные силы Украины или в территориальную оборону. Рассказываем, кто из знаменитых певцов, актеров и ведущих с оружием в руках ведет борьбу с российскими оккупантами.

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Лидер группы «Бумбокс» еще в первые дни записался в тероборону и даже получил ранение от осколков вражеского снаряда. Другие участники коллектива также решили взять в руки оружие.

Тарас Тополя и группа «Антитіла»

Вокалист «Антитіл» вместе с другими участниками группы записались в территориальную оборону Киева.

Коля Серга

Певец и экс-ведущий «Орла и Решки» защищает родную Одессу в составе теробороны.

Алексей Суханов

Ведущий программы «Говорить Україна» вступил в ряды теробороны Киева.

Александр Положинский

Бывший солист группы «Тартак» подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Фагот

Участник ТНМК защищает украинскую территорию от рашистов.

Алексей Тритенко

Звезда сериала «Коли ми вдома» еще в первые недели вторжения РФ принял решение вступить в территориальную оборону.

Yarmak

Рэпер также вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Ахтем Сеитаблаев

Актер и режиссер крымскотатарского происхождения защищает украинскую землю от российских оккупантов.

Дмитрий Дикусар

Участник «Танцев со звездами» присоединился к Вооруженным силам Украины.

Олег Сенцов

Бывший политический заключенный Кремля режиссер Олег Сенцов снова борется с россиянами, но теперь уже на своей земле.

Даниэль Салем

Телеведущий уехал из столицы, чтобы защищать родной город Одесса.

Андрей Фединчик

Актер сериала «Папаньки» также в первые дни вторжения отправился в тероборону.

Гарик Бирча

Известный юморист не смог стоять в стороне и тоже пошел в тероборону.

Тамерлан

Участник дуэта TamerlanAlena находился в самых горячих точках Киевской области и помогал украинцам с эвакуацией.

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