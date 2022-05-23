Украинские звезды, которые служат в ВСУ и теробороне
24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины и начали полномасштабную войну. Многие звездные мужчины стали на защиту своей родины, вступив в Вооруженные силы Украины или в территориальную оборону. Рассказываем, кто из знаменитых певцов, актеров и ведущих с оружием в руках ведет борьбу с российскими оккупантами.
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Лидер группы «Бумбокс» еще в первые дни записался в тероборону и даже получил ранение от осколков вражеского снаряда. Другие участники коллектива также решили взять в руки оружие.
Тарас Тополя и группа «Антитіла»
Вокалист «Антитіл» вместе с другими участниками группы записались в территориальную оборону Киева.
Коля Серга
Певец и экс-ведущий «Орла и Решки» защищает родную Одессу в составе теробороны.
Алексей Суханов
Ведущий программы «Говорить Україна» вступил в ряды теробороны Киева.
Александр Положинский
Бывший солист группы «Тартак» подписал контракт с Вооруженными силами Украины.
Фагот
Участник ТНМК защищает украинскую территорию от рашистов.
Алексей Тритенко
Звезда сериала «Коли ми вдома» еще в первые недели вторжения РФ принял решение вступить в территориальную оборону.
Yarmak
Рэпер также вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Ахтем Сеитаблаев
Актер и режиссер крымскотатарского происхождения защищает украинскую землю от российских оккупантов.
Дмитрий Дикусар
Участник «Танцев со звездами» присоединился к Вооруженным силам Украины.
Олег Сенцов
Бывший политический заключенный Кремля режиссер Олег Сенцов снова борется с россиянами, но теперь уже на своей земле.
Даниэль Салем
Телеведущий уехал из столицы, чтобы защищать родной город Одесса.
Андрей Фединчик
Актер сериала «Папаньки» также в первые дни вторжения отправился в тероборону.
Гарик Бирча
Известный юморист не смог стоять в стороне и тоже пошел в тероборону.
Тамерлан
Участник дуэта TamerlanAlena находился в самых горячих точках Киевской области и помогал украинцам с эвакуацией.
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