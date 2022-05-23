Кортни Лав вспомнила, как Депп помог ей после передозировки наркотиками

Вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, американская исполнительница Кортни Лав поддержала голливудского актера Джонни Деппа на фоне его судебных разбирательств с экс-женой Эмбер Херд.

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Артистка сняла видео, где рассказала о том, как Джонни Депп спас ей жизнь и оказал огромное влияние на ее дочь, пишет The Mirror . По словам Кортни, в 1995 году актер сделал ей искусственное дыхание после передозировки наркотиков возле клуба The Viper Room.

«На самом деле я не хочу делать публичные выводы, но я просто хочу сказать вам, что Джонни сделал мне искусственное дыхание в 1995 году, когда я приняла передозировку рядом с Viper Room», — вспомнила Лав.

Певица отметила, что после самоубийства Кобейна у нее была зависимость от запрещенных веществ, поэтому ее дочь Фрэнсис Бин все время находилась с социальными работниками. Депп решил поддержать девочку, написав ей письмо. Кроме того, Джонни присылал в школу лимузины, которые доставляли Фрэнсис и ее друзей на премьеру картин «Пираты Карибского моря».

«Когда я был на крэке, а Фрэнсис пришлось страдать от этого с социальными работниками, Джонни написал ей письмо на четырех страницах, которое она никогда не показывала мне до своего 13-го дня рождения. Он действительно не знал меня. Затем он отправил лимузины в ее школу, когда социальные работники следили — опять же, без просьб — за ней и всеми ее друзьями. Знаете, она сказала мне, когда ей было 13 лет: «Мама, он спас мне жизнь». И она повторила это снова», — поделилась Лав.

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