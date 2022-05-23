Поддержавший Украину артист заявил, что потерял интерес к шоу-бизнесу

Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе, который выступил против войны в Украине, решил возобновить научную деятельность.

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В Инстаграм-аккаунте 56-летний артист рассказал фанам, что недавно перелистал свою кандидатскую диссертацию о глубокой очистке воды и решил разработать установку для извлечения химических элементов из морской воды.

«Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру, и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт», — поделился Меладзе.

Валерий Меладзе вернулся в науку instagram.com/meladzevalerian

Валерий отметил, что музыка остается важной составляющей его жизни, однако его больше не интересует мир шоу-бизнеса.

«Музыка остаётся моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут ещё долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям», — написал певец.

Напомним, что Валерий Меладзе в 1989 году получил образование по специальности «инженер-механик по судовым энергетическим установкам» в Николаевском кораблестроительном институте имени С. О. Макарова (сейчас Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова).

Валерий Меладзе во время учебы в Николаевском кораблестроительном институте instagram.com/meladzevalerian

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