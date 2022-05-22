От каких дел стоит отказаться в понедельник

Запреты дня 23 мая 2022: что нельзя делать на Симонов день freepik.com

Какой сегодня церковный праздник

В понедельник, 23 мая 2022 года, православная церковь отмечает день памяти святого апостола Симона Зилота.

Что нельзя делать на Симонов день 23 мая 2022?

копать и пахать землю

разводить беспорядок

оставлять кошелек пустым

Приметы и поверья на Симонов день 23 мая 2022

Читайте также: Гражданская жена Вакарчука беременна вторым ребенком — СМИ

В народе верили, что 23 мая земля отдыхает, поэтому запрещалось работать в поле, огороде или в саду. Однако разрешалось сеять пшеницу. Такая традиция дала святому Симону прозвище Посев.

Также наши предки считали, что 23 мая Симон дает чудодейственную силу растениям на лугах, поэтому в эту дату занимались сбором лекарственных трав.

Другие праздники 23 мая 2022

День Героев в Украине

День создания морской пехоты в Украине

Всемирный день черепахи

День каштановых свечек

Праздник жевальщиков стирательных резинок

Всемирный день спортивной борьбы

День диагностики меланомы

Всемирный день болезни Крона и язвенного колита

Международный день по искоренению акушерских свищей

Именины 23 мая

По православному календарю день ангела отмечают: Василий, Семен, Таисия.

По католическому — Ян, Юлиан, Михаил, Симеон, Эмилия, Ефросинья.

Памятные даты, годовщины и события 23 мая

1877 — провозглашена полная независимость Румынии от Османской империи.

1910 — в Киеве совершен первый полет отечественного самолета Кудашев-1.

1938 — убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.

1948 — в Литве закончена двухдневная операция по депортации бывших «лесных братьев», их пособников и членов их семей (операция «Весна»).

1949 — вступил в силу Основной закон ФРГ, провозглашена Федеративная республика Германия.

1969 — группа «The Who» выпустила первую в истории рок-оперу «Томми».

1974 — в районе Киева при заходе на посадку разбился Як-40 Аэрофлота.

1988 — прощание Мишеля Платини с большим футболом.

1994 — фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

1995 — компания Sun официально представила Java и HotJava на выставке SunWorld '95.

2004 — рухнула крыша терминала Е2 международного аэропорта «Париж — Шарль-де-Голль».

2008 — открыта станция Киевского метрополитена «Красный хутор».

2021— инцидент с посадкой Boeing 737 в Минске.

Читайте также: Потап рассекретил, сколько раз ему предлагали участвовать в Евровидении от России

1052 — Филипп I, король Франции, сын короля Генриха I и Анны Ярославны.

1810 — Маргарет Фуллер, американская журналистка и писательница.

1878 — Александра Скоропадская, жена Гетьмана Украинского Государства Павла Скоропадского.

1883 — Дуглас Фэрбенкс, американский актёр, звезда немого кино, первый президент Американской академии киноискусств, лауреат премии «Оскар».

1891 — Пер Лагерквист, шведский писатель, лауреат Нобелевской премии.

1908 — Джон Бардин, американский физик, изобретатель транзистора, единственный в мире ученый, дважды удостоенный Нобелевской премии по физике.

1921 — Григорий Чухрай, украинский и советский кинорежиссер, сценарист.

1928 — Розмари Клуни, американская певица и актриса, тётя актёра Джорджа Клуни.

1933 — Джоан Коллинз, английская актриса и писательница.

1934 — Роберт Муг, американский изобретатель, создатель электронных музыкальных инструментов.

1959 — Лариса Гузеева, советская и российская актриса, телеведущая.

1960 — Василий Шуляр, украинский ученый.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: