Запреты дня 23 мая 2022: что нельзя делать на Симонов день
Какой сегодня церковный праздник
В понедельник, 23 мая 2022 года, православная церковь отмечает день памяти святого апостола Симона Зилота.
Что нельзя делать на Симонов день 23 мая 2022?
- копать и пахать землю
- разводить беспорядок
- оставлять кошелек пустым
Приметы и поверья на Симонов день 23 мая 2022
Читайте также: Гражданская жена Вакарчука беременна вторым ребенком — СМИВ народе верили, что 23 мая земля отдыхает, поэтому запрещалось работать в поле, огороде или в саду. Однако разрешалось сеять пшеницу. Такая традиция дала святому Симону прозвище Посев.
Также наши предки считали, что 23 мая Симон дает чудодейственную силу растениям на лугах, поэтому в эту дату занимались сбором лекарственных трав.
Другие праздники 23 мая 2022
- День Героев в Украине
- День создания морской пехоты в Украине
- Всемирный день черепахи
- День каштановых свечек
- Праздник жевальщиков стирательных резинок
- Всемирный день спортивной борьбы
- День диагностики меланомы
- Всемирный день болезни Крона и язвенного колита
- Международный день по искоренению акушерских свищей
Именины 23 мая
По православному календарю день ангела отмечают: Василий, Семен, Таисия.
По католическому — Ян, Юлиан, Михаил, Симеон, Эмилия, Ефросинья.
Памятные даты, годовщины и события 23 мая
1877 — провозглашена полная независимость Румынии от Османской империи.
1910 — в Киеве совершен первый полет отечественного самолета Кудашев-1.
1938 — убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.
1948 — в Литве закончена двухдневная операция по депортации бывших «лесных братьев», их пособников и членов их семей (операция «Весна»).
1949 — вступил в силу Основной закон ФРГ, провозглашена Федеративная республика Германия.
1969 — группа «The Who» выпустила первую в истории рок-оперу «Томми».
1974 — в районе Киева при заходе на посадку разбился Як-40 Аэрофлота.
1988 — прощание Мишеля Платини с большим футболом.
1994 — фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.
1995 — компания Sun официально представила Java и HotJava на выставке SunWorld '95.
2004 — рухнула крыша терминала Е2 международного аэропорта «Париж — Шарль-де-Голль».
2008 — открыта станция Киевского метрополитена «Красный хутор».
2021— инцидент с посадкой Boeing 737 в Минске.
Читайте также: Потап рассекретил, сколько раз ему предлагали участвовать в Евровидении от РоссииКто родился 23 мая
1052 — Филипп I, король Франции, сын короля Генриха I и Анны Ярославны.
1810 — Маргарет Фуллер, американская журналистка и писательница.
1878 — Александра Скоропадская, жена Гетьмана Украинского Государства Павла Скоропадского.
1883 — Дуглас Фэрбенкс, американский актёр, звезда немого кино, первый президент Американской академии киноискусств, лауреат премии «Оскар».
1891 — Пер Лагерквист, шведский писатель, лауреат Нобелевской премии.
1908 — Джон Бардин, американский физик, изобретатель транзистора, единственный в мире ученый, дважды удостоенный Нобелевской премии по физике.
1921 — Григорий Чухрай, украинский и советский кинорежиссер, сценарист.
1928 — Розмари Клуни, американская певица и актриса, тётя актёра Джорджа Клуни.
1933 — Джоан Коллинз, английская актриса и писательница.
1934 — Роберт Муг, американский изобретатель, создатель электронных музыкальных инструментов.
1959 — Лариса Гузеева, советская и российская актриса, телеведущая.
1960 — Василий Шуляр, украинский ученый.
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