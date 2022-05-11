Узнайте, прошла ли Украина в финал конкурса

Во вторник, 10 мая, на арене «Пала Альпитур» в Турине состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022. В нем приняли конкурсанты из 17-ти стран, в том числе и представители Украины. Группа Kalush Orchestra вышла на сцену под шестым порядковым номером с песней Stefania.

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После выступлений всех участников ведущие Лаура Паузини, Алессандро Каттелан и Мика назвали десять стран, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса в субботу, 14 мая.

Так, по результатам первого полуфинала наибольшее количество баллов от жюри и телезрителей набрали следующие страны:

Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry

Армения: Rosa Linn — Snap

Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól

Литва: Monika Liu — Sentimentai

Португалия: Maro — Saudade, Saudade

Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf a Banana

Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

Украина: Kalush Orchestra — Stefania

Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov— Trenulețul

Нидерланды: S10 — De Diepte

Напомним, что во время второго полуфинала 12 мая определиться еще одна десятка финалистов. А страны Большой пятерки (Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания) как основатели конкурса ежегодно стают автофиналистами.

Смотрите полное видео первого полуфинала Евровидения-2022 от 10 мая:

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