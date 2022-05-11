Актриса беременна третьим ребенком

Звезда фильмов «Веном» и «Горбатая гора» Мишель Уильямс в третий раз станет мамой. Радостной новостью 41-летняя актриса поделилась с изданием Variety.

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Второй совместный ребенок Уильямс и ее нынешнего мужа, режиссера сериала «Фосси/Вердон» Томаса Кейла появится на свет этой осенью. У пары есть сын Харт, которому скоро исполнится два года, а также Мишель воспитывает 16-летнюю дочь Матильду от отношений с покойным актером Хитом Леджером.

«Это очень радостно. С годами вы как бы задаетесь вопросом, что они (годы — ред.) могут иметь для вас или не иметь. Приятно обнаружить, что то, что вы хотите снова и снова, доступно еще раз. Эта удача не ускользнула ни от меня, ни от моей семьи», — прокомментировала будущее пополнение в семьи исполнительница роли Мэрилин Монро в киноленте «7 дней и ночей с Мэрилин».

Мишель Уильямс и Томас Кейл Getty Images

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