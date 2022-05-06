Ксения Кошевая поделилась подробностями переписки с родственниками из Крыма

Супруга актера студии «Квартал 95» и ведущего «Лиги смеха» Евгения Кошевого, танцовщица Ксения Кошевая в интервью программе «Життя відомих людей» рассказала, общается ли с родственниками из Крыма.

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По словам Ксении, которая родилась и выросла в Ялте, никто из ее родных из полуострова не интересовался, как у нее дела после начала войны. Поэтому женщина решила написать первой.

«Пока я первая не написала, никто из них мне не писал и не звонил. Я первая написала, ответ был такой: «Мы вас очень любим, очень ждем в Ялте, приезжайте обязательно». Я написала: «Вы что, с ума посходили? Куда приезжать, в Ялту? У нас война! У нас убивают детей, людей, стариков». И молчание», — поделилась подробностями переписки Кошевая.

Когда же Ксения отправила сестрам несколько ужасающих кадров с последствиями вторжения РФ, родственницы просто заблокировали ее в мессенджерах и соцсетях.

«Когда какой-то они из мессенджеров разблокировали, я в этот момент еще там начала писать, потому что меня это поражает. Вы были у нас в гостях неоднократно в Киеве, по крайней мере вы это все видели, говорю, какие нацисты, какие фашисты? И после всех этих текстов, фотографий и видео моя сестра написала мне букву Z. И все», — рассказала жена Кошевого.

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