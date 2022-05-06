Подборка самых необычных нарядов песенного конкурса

В последнее время, чтобы победить на Евровидении артисту недостаточно иметь хороший вокал. Нужно удивлять креативными постановками и яркими нарядами. Ivona предлагает вспомнить самые необычные костюмы участников песенного конкурса. Некоторые из них покорили фанов своей красотой, другие же шокировали нелепостью.

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Участники шведской группы АВВА взорвали конкурс яркими нарядами с необычным кроем. Особенно всем запомнился костюм Агнеты Фельтског. Артистка вышла на сцену в блузке, укороченных брюках, шапочке и в сапогах на платформе.

Евровидение-2005 — Wig Wam

Норвежская группа Wig Wam соединила в своих костюмах все, что только можно. Солист коллектива выступал в серебряном наряде со звездами, перьями, блестками и бахромой. Свой образ артист дополнил темной помадой.

Евровидение-2006 — Lordi

Победители конкурса, финская группа Lordi надолго запомнилась телезрителям эпатажными образами. Участники коллектива появились на сцене в огромных костюмах монстров.

Евровидение-2007 — Верка Сердючка

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки для участия в конкурсе выбрал серебристый наряд и головной убор в виде звезды.

Евровидение-2008 — Pirates of the Sea

Прочитав название этого латвийского коллектива, не сложно догадаться, что он выбрал для своего выхода на сцену Евровидения костюмы пиратов.

Евровидение-2009 — Gipsy.cz

Один из рэперов группы Gipsy.cz решил примерять на сцене конкурса наряд супергероя. Музыкант появился в саркастическом образе Супер Цыгана.

Евровидение-2010 — InCulto

Участники латвийского коллектива InCulto в конце своего выступления решили сорвать с себя брюки и продемонстрировать на сцене серебристые трусы с блестками.

Евровидение-2013 — Who See и Нина Жижич

Черногорский хип-хоп дуэт Who See и певица Нина Жижич для того, чтобы спеть песню о вечеринке, выбрали костюмы космонавтов.

Евровидение-2013 — Алена Мун

Представительница Молдавии Алена Мун приятно удивила телезрителей 5-метровым цифровым платьем с белым верхом и красной юбкой.

Евровидение-2014 — Кончита Вурст

Австрийский исполнитель Том Нойвирт победил на конкурсе, появившись на сцене в красивом обтягивающем бежевом платье с длинными волосами и бородой.

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Украинец Alekseev принимал участие в конкурсе от Беларуси. На сцене певец появился в белой рубашке. В конце номера он продемонстрировал на камеру окровавленную спину с красными розами. Получилось, довольно эффектно.

Евровидение-2019 — Кейт Миллер-Хейдке

Представительница Австралии Кейт Миллер-Хейдке. удивила зрителей «летающим» платьем из фатина и головным убором в виде обруча со стрелами.

Евровидение-2019 — Hatari

Участники скандальной группы Hatari из Исландии вышли на сцену конкурса в БДСМ-нарядах.

Евровидение-2021 — Måneskin

Победители прошлогоднего конкурса появились на сцене в костюмах из ламинированной кожи с золотой вышивкой и серебряными заклепками.

Евровидение-2021 — Go_A

Участники от Украины восхитили поклонников нестандартными нарядами. Солистка Катя Павленко появилась на сцене в короткой зеленой шубе, кожаном топе и длинной юбке. Танцоры и другие музыканты коллектива предстали в черно-белых нарядах.

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