ТОП-15 самых запоминающихся костюмов Евровидения
В последнее время, чтобы победить на Евровидении артисту недостаточно иметь хороший вокал. Нужно удивлять креативными постановками и яркими нарядами. Ivona предлагает вспомнить самые необычные костюмы участников песенного конкурса. Некоторые из них покорили фанов своей красотой, другие же шокировали нелепостью.
Читайте также: Евровидение-2022: кто объявит баллы от УкраиныЕвровидение-1974 — АВВА
Участники шведской группы АВВА взорвали конкурс яркими нарядами с необычным кроем. Особенно всем запомнился костюм Агнеты Фельтског. Артистка вышла на сцену в блузке, укороченных брюках, шапочке и в сапогах на платформе.
Евровидение-2005 — Wig Wam
Норвежская группа Wig Wam соединила в своих костюмах все, что только можно. Солист коллектива выступал в серебряном наряде со звездами, перьями, блестками и бахромой. Свой образ артист дополнил темной помадой.
Евровидение-2006 — Lordi
Победители конкурса, финская группа Lordi надолго запомнилась телезрителям эпатажными образами. Участники коллектива появились на сцене в огромных костюмах монстров.
Евровидение-2007 — Верка Сердючка
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки для участия в конкурсе выбрал серебристый наряд и головной убор в виде звезды.
Евровидение-2008 — Pirates of the Sea
Прочитав название этого латвийского коллектива, не сложно догадаться, что он выбрал для своего выхода на сцену Евровидения костюмы пиратов.
Евровидение-2009 — Gipsy.cz
Один из рэперов группы Gipsy.cz решил примерять на сцене конкурса наряд супергероя. Музыкант появился в саркастическом образе Супер Цыгана.
Евровидение-2010 — InCulto
Участники латвийского коллектива InCulto в конце своего выступления решили сорвать с себя брюки и продемонстрировать на сцене серебристые трусы с блестками.
Евровидение-2013 — Who See и Нина Жижич
Черногорский хип-хоп дуэт Who See и певица Нина Жижич для того, чтобы спеть песню о вечеринке, выбрали костюмы космонавтов.
Евровидение-2013 — Алена Мун
Представительница Молдавии Алена Мун приятно удивила телезрителей 5-метровым цифровым платьем с белым верхом и красной юбкой.
Евровидение-2014 — Кончита Вурст
Австрийский исполнитель Том Нойвирт победил на конкурсе, появившись на сцене в красивом обтягивающем бежевом платье с длинными волосами и бородой.
Читайте также: Общались по Zoom: какой политик организовал визит Джоли в УкраинуЕвровидение-2018 — Alekseev
Украинец Alekseev принимал участие в конкурсе от Беларуси. На сцене певец появился в белой рубашке. В конце номера он продемонстрировал на камеру окровавленную спину с красными розами. Получилось, довольно эффектно.
Евровидение-2019 — Кейт Миллер-Хейдке
Представительница Австралии Кейт Миллер-Хейдке. удивила зрителей «летающим» платьем из фатина и головным убором в виде обруча со стрелами.
Евровидение-2019 — Hatari
Участники скандальной группы Hatari из Исландии вышли на сцену конкурса в БДСМ-нарядах.
Евровидение-2021 — Måneskin
Победители прошлогоднего конкурса появились на сцене в костюмах из ламинированной кожи с золотой вышивкой и серебряными заклепками.
Евровидение-2021 — Go_A
Участники от Украины восхитили поклонников нестандартными нарядами. Солистка Катя Павленко появилась на сцене в короткой зеленой шубе, кожаном топе и длинной юбке. Танцоры и другие музыканты коллектива предстали в черно-белых нарядах.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Евровидение-2022: расписание полуфиналов песенного конкурса
- Рекорды Евровидения: какие артисты вошли в историю конкурса
- Песенный конкурс Евровидение: вспоминаем всех представителей Украины