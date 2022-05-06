Голливудская актриса приехала во Львов после общения с главой Офиса президента

Появились новые подробности визита в Украину американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли. Знаменитость по собственной инициативе решила приехать во Львов после общения в режиме онлайн с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная.

«Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер. Для протокола: про «Львівські круасани» він не просив. Як кажуть на Галичині, так сі стало», — написала Заривная.

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Пресс-секретарь обнародовала скрин Zoom-встречи главы Офиса президента Украины и голливудской кинозвезды, и добавила, что это не первое их общение. Кроме того, Дарья заинтриговала заявлением, что история с Джоли только начинается.

«Це вже далеко не перший зум Андрія Єрмака і Анджеліни Джолі, але після цієї розмови можу впевнено сказати, що наша історія з Анджеліною тільки починається. Скоро самі все побачите P.S: Розумна, глибока, дуже смілива і сильна жінка. Вдячні за підтримку України», — поделилась Заривная.

Также комментарий по поводу визита Анджелины дал советник Офиса президента Сергей Лещенко. В интервью украинскому Forbes Лещенко рассекретил, что на организацию приезда кинозвезды ушло около трех недель. Вопросы безопасности и программу визита с актрисой обсуждали дважды — по Zoom и в WhatsApp. Лещенко отметил, что у Джоли было несколько условий: никаких анонсов ее приезда и общение только с «простыми» украинцами.

Сначала Анджелина приехала в Польшу, а оттуда на авто во Львов. 30 апреля знаменитость остановилась в Grand Hotel. И всего за полтора дня успела посетить областную львовскую больницу «Охматдет» и учебно-реабилитационный центр «Гармония» в Бориславе, а также встретить эвакуационный поезд на львовском вокзале.

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