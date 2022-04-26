Киноподборка по случаю 36-й годовщины аварии на ЧАЭС

26 апреля во всем мире вспоминают самую крупную ядерную катастрофу в истории человечества, которая случилась 36 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции, а также почитают ликвидаторов аварии.

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В этот день в 1986 году в 1:23 ночи на четвертом энергоблоке состоялся взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду огромного количества радиоактивных веществ.

Тема Чернобыльской катастрофы привлекала многих западных и украинских кинематографистов. По случаю 36-й годовщины аварии на ЧАЭС Ivona подготовила подборку фильмов и сериалов, где упоминается Чернобыль.

«Чернобыль: Последнее предупреждение» (Chernobyl: The Final Warning; США, Великобритания, СРСР; 1991)

Фильм полностью посвящен трагедии на ЧАЭС. В основе картины две сюжетные линии. Первая об американском исследователе лейкемии, докторе Роберте Гейле, который прилетел в Москву, чтобы помочь с лечением пострадавших от аварии. Вторая — о пожарнике Валерии Мащенко, получившем тяжелую лучевую болезнь, и о его беременной жене Елене.

Стоит отметить, что роль доктора Гейла сыграл отец Анджелины Джоли, оскароносный Джон Войт.

«Секретные материалы» (The X-Files; США; 2 сезон 2 серия)

В эпизоде под названием «Хозяин» Скалли исследует мутантное существо и приходит к выводу, что оно появилось в радиоактивных сточных водах в Чернобыле, а в США попало на российском грузовом судне.

«Симпсоны» (The Simpsons; США; 7 сезон 7 серия и 9 сезон 5 серия)

В 7-й серии 7-го сезона Гомера награждают медалью за то, что он спас город, предотвратив потенциальную Чернобыльскую катастрофу.

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А в 5-м эпизоде 9-го сезона Гомер со своей коллегой Минди представляют АЭС на съезде национальной энергетики. У их стенда можно услышать крик протестующих: «Больше никаких Чернобылей!».

«Тысячелетие» (Millennium; США, 1 сезон 21 серия)

В эпизоде «Маранафа» главный герой Фрэнк Блэк, составитель психологических портретов в ФБР, выслеживает русского антихриста, который несет прямую ответственность за Чернобыльскую катастрофу.

«Прорвемся» («Прорвемось»; Украина; 2006)

В ленте украинского режиссера Ивана Кравчишина, которую называют блокбастером об Оранжевой революции, описывается жизнь двух братьев-физиков, которые пользуются последствиями аварии на ЧАЭС для собственной выгоды.

«Универсальный солдат 3: Возрождение» (Universal Soldier: Regeneration; США; 2010)

По сюжету картины группа террористов похищает детей премьер-министра Украины, захватывает ЧАЭС и угрожает взорвать здание.

В фильме можно увидеть культовых звезд голливудских боевиков — Жан-Клода Ван Дамма и Дольфа Лундгрена.

«Событие» (The Event; США; 13 серия)

В телесериале «Событие» персонаж по имени Томас считается ответственным за катастрофу в Чернобыле после попытки урана с места происшествия для открытия портала на его родную планету.

«Машина времени в джакузи» (Hot Tub Time Machine; США; 2010)

В комедийном фильме гидромассажная ванна превращается в машину времени после того, как на нее проливается запрещенный российский напиток «Черноблый». Главные герои переносятся в 1986 год, всего за несколько недель до аварии на ЧАЭС.

«Земля забвения» (La terre outragee; Франция, Украина; 2011)

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Франко-украинская лента рассказывает о последствиях аварии для жителей Припяти. Возлюбленного Ани забрали на станцию в день их свадьбы. Инженер АЭС Алексей вместе с сыном Валерием в этот день садил дерево. А лесничий Николай совершал свой ежедневный обход леса вокруг станции. Спустя 10 лет Аня работает гидом по зоне отчуждения для французских туристов, Валерий ищет отца, а Николай ухаживает за зараженным садом.

Роль Ани досталась Ольге Куриленко. Съемки прошли в Славутиче, Киеве, Одессе и двух городах Донецкой области — Светлодарске и Славянске.

«Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» (Transformers: Dark of the Moon; США; 2011)

Недалеко от ЧАЭС обнаруживают находку инопланетного происхождения. Леннокс и сотрудник министерства энергетики Украины Юрий Восходчук отправляются в Припять.

«Запретная зона» (Chernobyl Diaries; США; 2012)

Группу студентов, которые совершают экстремальный тур по Припяти, преследуют таинственные существа.

«Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (A Good Day to Die Hard; США; 2013)

В пятой части культового боевика с Брюсом Уиллисом события последних 20 минут происходят в Чернобыле. Опасный атомный спекулянт в тайной радиоактивной комнате спрятал огромные запасы оружейного урана.

«Мотыльки» («Метелики», Украина, 2013)

Аля и ее старшая сестра едут на автомобиле на выходные к родственникам в Припять. На подъезде к Чернобыльской АЭС их автомобиль ломается, и они становятся свидетелями взрыва на атомной станции.

«Скорпион» (Scorpion; США; 2 сезон 23 серия)

Команде «Скорпион» поручено помочь Оксане Настровой из Глобального совета по ядерной энергии переместить улучшенный бетонный саркофаг на место старого разрушающегося саркофага на Чернобыльской атомной электростанции до того, как кориум, попавший под реактор, дестабилизируется.

«Чернобыль» (Chernobyl, США, Великобритания; 2019)

Самый популярный сериал нашей подборки, спродюсированый компаниями HBO и Sky Atlantic. Создатели попытались детально описать ночь, когда случилась катастрофа, и последующие дни ликвидации аварии. Кроме того, мини-сериал рассказал о том, как Валерий Легасов пытался рассказать всему миру о главной причине взрыва. Также в «Чернобыле» упоминается история о пожарнике Василии Игнатове и его жене Людмиле.

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