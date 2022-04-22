В список попали те, кто молчит о войне и продолжает выступать в РФ

Осадчая назвала звезд, у которых нужно отобрать украинский паспорт instagram.com/kosadcha

Популярная украинская ведущая Екатерина Осадчая записала гневное видео, в котором назвала имена звезд, которые, по ее мнению, не заслужили пользоваться паспортом гражданина Украины.

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В трехминутном ролике Осадчая призналась, что давно планировала записать это видеобращение, однако до последнего надеялась, что те, кто принял решение молчать о войне, вскоре передумают.

«Есть те украинцы, которые выбрали путь молчания. Мы до последнего верили, что не существует таких денег, не существует такой силы, которая заставила бы молчать украинцев о войне, о кровавых преступлениях. Мы призывали публично, мы разговаривали лично, мы писали, приводили факты, почему нельзя молчать. Но все было зря. Люди, не нашли в себе силы сказать, что страна, в которой они заработают деньги, убивает их родителей, друзей и близких», — отметила ведущая.

Далее Осадчая назвала звезд, которые живут и работают в России, но при этом имеют украинский паспорт.

«Ани Лорак — молчание. Таисия Повалий — молчание. Три дня назад спела на сцене Кремля. Александр Рева, что путешествует с украинским паспортом, — молчание. Джиган, а точнее Денис Устименко, парень из Одессы с украинским паспортом — молчание. Регина Тодоренко, телеведущая, работает в России и сохраняет молчание. Artik & Asti, а точнее Анна Дзюба и Артём Умрихин из Запорожья — молчание. Анна Седокова, певица — молчание. Кирилл Туриченко, певец — молчание. Галина Безрук, актриса — молчание».

В ролике Екатерина не назвала певицу MARUV, однако добавила ее имя в описании к публикации.

В конце видео Осадчая заявила, что эти знаменитости не заслужили быть украинцами, а значить, и иметь украинский паспорт.

«Имеют ли право эти украинцы называть себя украинцами, когда их народ убивают? Имеют ли они право пользоваться украинским паспортом, когда своим молчанием они поддерживают убийство, пытки, изнасилования населения Украины? Уважаемые звезды, точнее не уважаемые, вы не достойны быть гражданами нашей сильной, свободной и мужественной страны. Украинский паспорт нужно заслужить», — подытожила звезда программы «Світського життя».

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