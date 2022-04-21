Огневич лишили звания Заслуженной артистки Крыма: реакция певицы
У известной певицы и бывшей участницы «Холостячки» Златы Огневич отобрали звание «Заслуженная артистка Автономной Республики Крым» из-за ее высказываний против российской агрессии.
Читайте также: Цибульская показала, как рашисты разрушили дом ее родителей в ИрпенеОб этом 35-летняя звезда, которая принесла Украине третье место на «Евровидении-2013», сообщила в Инстаграм-сторис. Злата была уверена, что этого звания она лишилась еще 8 лет назад после аннексии полуострова.
Огневич отметила, что всегда говорила и будет говорить о том, что Крым — это Украина. Певица добавила, что ей приятно быть в списке тех, кто лишился званий, вместе с боксером Александром Усиком.
«Руководство Крыма решило лишить меня звания «Заслуженная артистка Крыма». Я думала, это случилось давно, еще за времен аннексии. Я всегда говорила и буду говорить: Крым — это Украина. Странно, что они решили это сделать только сейчас. Мои недрузья из Крыма, я вам советую читать книги и развивать свой интеллект, а не заниматься популизмом. Очень приятно быть в компании вместе с Александром Усиком. Слава Украине», — сказала в коротком видео Огневич.
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