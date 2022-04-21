В список «запрещенных» внесли 31 звезду украинского шоу-бизнеса

Как украинские звезды высмеяли 50-летний запрет на въезд в РФ Фото: instagram.com/thekolya, instagram.com/v_serduchka

В среду, 20 апреля, во многих российских СМИ появилась информация о том, что власти составили перечень знаменитостей из Украины, которым запрещен въезд на территорию РФ до 2072 года.

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В список украинских звезд шоу-бизнеса, которые не смогут попасть в Россию в ближайшее 50 лет, внесли тридцать одно имя. Среди «запрещенных» артистов оказались Макс Барских, Светлана Лобода, Андрей Бедняков, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Владимир Дантес, Надя Дорофеева, Потап, Настя Каменских, Джамала, Иван Дорн, Алексеев, Позитив, Тина Кароль, Монатик, Дмитрий Комаров, Алина Паш, Антон Птушкин и другие.

Украинским звездам запретили въезд в РФ на 50 лет Фото: iz.ru

Несколько знаменитостей из списка уже прокомментировали такое решение российских властей.

Так Дмитрий Комаров с юмором отметил, что из-за запрета он не сможет снять выпуск «Мира наизнанку» о «диких племенах в болотах Подмосковья». Путешественник добавил, что теперь на отдых ему придется летать в Милан, Барселону или Париж вместо Тамбова, Саратова и Саранска. Также он отметил, что не был в России более 16 лет и не планировал когда-либо туда возвращаться.

Андрей Данилко заявил, что мечтал побывать на похоронах Путина, но теперь вряд ли сможет туда попасть.

«Я не очень расстроился, потому что везде я там был: в Мавзолее был, в Кремле был, на Лужниках выступал, что мне там смотреть. Единственное, что вот на похоронах у Путина не смогу быть», — сказал Данилков комментарии для The Insider.

Коля Серга записал видео, в котором спросил у подписчиков: «Как можно запретить на полвека въезд в страну, которой через пару лет уже не будет?».

Коле Серге запретили въезд в РФ Фото: instagram.com/thekolya

Вова Дантес записал короткий ролик для Инстаграм-сторис, где послал российские власти вслед за кораблем.

«Людоньки, ну що ж це коїться. Спочатку оголосили ворогом РФ, потім заборонили в'їзд до цієї країни… Та йдіть нах#й», — сказал в видео Дантес.

Дантесу запретили въезд в РФ Фото: instagram.com/vladimirdantes

Потап и Настя Каменских заявили, что они гордятся тем, что оказались в списке «запрещенных». Пара написала, то «такая раша никому не нужна», и поинтересовалась у властей РФ почему запрет только на 50 лет, а не на 200.

Экс-ведущий «Орла и Решки» Антон Птушкин с иронией отметил, что теперь не сможет сделать выпуск о Поволжье.

Короче, выпуска про Поволжье не будет. — Anton Ptushkin (@ptuxerman) April 20, 2022

Андрей Бедняков описал свою «обычную среду» глазами зомбированных россиян. В конце поста он добавил, что получил 50-летний запрет на въезд в РФ. А он же так мечтал о поездке в Воронеж.

Алина Паш в сторис заявила, что в России все развалится намного быстрее. И с юмором добавила, что после развала там будут проводить самый крупный В мире фестиваль ЛГБТ.

Алине Паш запретили въезд в РФ Фото: instagram.com/alinapash

Иван Дорн написал, что этот список выглядит круче, чем Fortune Global 500 (рейтинг мировых компаний по размеру доходов).

Ивану Дорну запретили въезд в РФ Фото: instagram.com/dorn_ivan

Ян Гордиенко «состарил» себя и Птушкина на фото, чтобы показать, как они будут выглядеть спустя 50 лет, когда ем разрешат посещать РФ.

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Актрисатоже решила показать, какой она будет в 2072 году. Кинозвезда заявила, что список составляли неграмотные люди так, как ее полное имя указано неправильно. Также она с иронией предложила властям РФ запретить все фильмы и сериалы с ней, а то вдруг дети увидят, какая она «нацистка».

Певец Женя Мильковский из группы «Нервы» назвал попадание в этот список «медалькой за отвагу».

Продюсер «Орла и Решки» Марина Гранкина в сторис показала, какой будет Россия спустя 50 лет.

Марине Гранкиной запретили въезд в РФ Фото: instagram.com/mgrankina

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