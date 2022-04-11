Сын Дэвида Бекхэма женился на дочери миллиардера: первые фото со свадьбы
Старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и модельера Виктории Бекхэм, Брулин Бекхэм сыграл свадьбу со своей девушкой, актрисой Николой Пельтц. Влюбленные устроили торжественную церемонии 9 апреля на берегу океана в Палм-Бич в поместье отца Николы, американского миллиардера Нельсона Пельтца.
Читайте также: Свадьба не за горами: Лопес засветила помолвочное кольцо от АффлекаНевеста была одета в платье от Valentino со эффектным шлейфом. Дизайнеры вышили на наряде синей нитью послание от мамы Пельтц, модели Клаудии Хеффнер. К алтарю Никола шла под руку с отцом под живое исполнение Songbird в сопровождении струнного оркестра.
Кроме семейства Бекхэмов, среди гостей свадьбы были замечены теннисистки Винус и Серена Уильямс, актеры Ева Лонгория, Рашида Джонс и Кирнан Шипка, режиссеры Майкл Бэй и М. Найт Шьямалан, певец Марк Энтони, бывшие коллеги Виктории Бекхэм по группе Spice Girls Мелани Браун и Мелани Си, а также дочь покойной легенды баскетбола Коби Брайанта Наталья Брайант. Всего на церемонии присутствовало около 600 гостей.
Читайте также: Одна из сестер Кардашьян тайно сыграла свадьбу в Лас-Вегасе — СМИИнтересно, что вместо подарков, приглашенных попросили сделать пожертвования на помощь женщинам, детям и пожилым людям, которые пострадали от войны в Украине.
В Сети уже появились первые фотографии со свадьбы 27-летней Пельтц и 23-летнего Бекхэма. Смотрим!
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