Шон Пенн хочет воевать за Украину
Оскароносный актер и режиссер Шон Пенн активно помогает Украине с начала войны. Он поддерживал переселенцев на Западной Украине. А в недавнем интервью Hollywood Authentic артист признался, что рассматривает возможность воевать за Украину.
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«Единственная возможная причина, по которой я оставался в Украине дольше прошлого, заключалась в том, что я держал в руках винтовку. На днях я был на заправке в Брентвуде (Лос-Анджелес) и теперь думаю о том, чтобы поднять оружие против России? Что, черт возьми, происходит?» — отметил Шон Пенн.
Отметим, что в ноябре 2021 года Шон Пенн приехал в Украину, чтобы снять документальный фильм. С начала войны в Украине актер заявил о поддержке нашей страны и призывал власти США помочь украинцам. Также он обращался к мировым миллиардерам, чтобы они купили 12 самолетов для Украины.
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