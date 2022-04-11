Телеведущая призналась, что они не интересуются, как у нее дела с начала войны

Украинская телеведущая Маша Ефросинина с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, рассказывает о войне и призывает других звезд не молчать. Недавно в интервью «Слава+» телеведущая рассказала о родственниках из Крыма и РФ.

«Я с ними не общаюсь. Они ни разу мне не написали, не позвонили. О чем мне с ними говорить? Вчера сестра мне сказала, родной брат нашего папы написал ей, Лизе, что ему очень жаль. Он живет в Питере. На шестой неделе что-то произошло в голове, видимо», — рассказала Ефросинина.

В интервью Славе Демину телеведущая призналась, что винит не только руководство РФ в случившемся, но и простых россиян, которые ничего не сделали, чтобы остановить войну.

«Они пропитаны рефлексией на украинца как на ничтожное и нечто не людское. Пропитаны с головы до пят уже 3, а то и 4 поколения – от прабабки до внучка. Все, что сделала с ними пропаганда – это то самое химическое оружие, которое они распыляли в течение 30 лет. Другого объяснения тому, почему нация в 140 млн не вышла на улицу, ничего не сказала в сетях на многомиллионную аудиторию, а только срыгнула 20-тью ртами… Иначе эту всю х*йню я объяснить не могу. Они заслуживают не только ненависти и проклятий. Они заслуживают все перепрошивки мозга на протяжении 50-ти лет, и желательно принудительным способом», — отметила телеведущая.

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