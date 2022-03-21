Певец поделился редкими семейными фото

«Пусть будет мирное небо»: Пономарев поздравил дочь с 24-летием instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины Александр Пономарев рассказал подписчикам, что 20 марта у его дочери от отношений с музыкальным продюсером Аленой Мозговой был день рождения. Евгении исполнилось 24 года.

Певец на своей странице в Инстаграм обнародовал редкие фотографии из семейного альбома, где он запечатлен с именинницей. Пономарев пожелал дочери мирного неба над головой.

«Нехай Господь оберігає тебе, Доню! Нехай буде мирне небо! Люблю тебе! Многая і Благая Літа!», — обратился Евгении звездный отец.

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