«Пусть будет мирное небо»: Пономарев поздравил дочь с 24-летием
Певец поделился редкими семейными фото
Народный артист Украины Александр Пономарев рассказал подписчикам, что 20 марта у его дочери от отношений с музыкальным продюсером Аленой Мозговой был день рождения. Евгении исполнилось 24 года.
Певец на своей странице в Инстаграм обнародовал редкие фотографии из семейного альбома, где он запечатлен с именинницей. Пономарев пожелал дочери мирного неба над головой.
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«Нехай Господь оберігає тебе, Доню! Нехай буде мирне небо! Люблю тебе! Многая і Благая Літа!», — обратился Евгении звездный отец.
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