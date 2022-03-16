Пользователи Сети в восторге от новой публикации ведущей о войне с РФ

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк придумала способ, как достучаться к гражданам РФ, которые все еще боятся выходить на антивоенные митинги.

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На своей странице в Инстаграм звезда предложила хакерам Anonymous автоматически дублировать сирену из украинских городов в России.

«Обращение к Anonymous! Сделайте так, чтобы сирена, которая включается в Украине, автоматически включалась и по России», — говорится в публикации Никитюк.

Леся Никитюк обратилась к Anonymous instagram.com/lesia_nikituk

Подписчики Леси в комментариях назвали идею ведущей «гениальной».

«Как же это сильно», «Вот это было бы отлично», «Це геніально!», «Супер придумала», «Пускай просто с утра до ночи там орёт каждые 5 мин и до вывода войск», «Отличная идея!», «Пусть на себе прочувствуют каково это,вскакивать с постели каждый раз, когда звучит сирена и взрывы», «Було б чудово», «Браво», — пишут пользователи Сети.

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