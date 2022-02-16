В этом наряде актриса появилась в сцене допроса

Шэрон Стоун рассекретила, что случилось с ее белым платьем из «Основного инстинкта» imdb.com

Накануне 30-летия со дня премьеры эротического триллера «Основной инстинкт» популярная американская актриса Шэрон Стоун дала откровенное интервью изданию InStyle о работе над фильмом.

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В частности, исполнительница роли загадочной писательницы Кэтрин Трамелл рассекретила, кто придумал ей образ для сцены в полицейском участке. По словам 63-летней Стоун, режиссер Пол Верховен предложил ей самой выбрать наряд для съемки допроса.

«Я помню, как спросила режиссера Пола Верховена, что он хочет, чтобы я надела для этого (для сцены допроса — ред.). Он в шутку сказал: «Мне все равно, даже если ты наденешь водолазку и собираешь волосы в пучок». Поэтому я сказала: «Хорошо, потому что именно об этом я и думала».

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Шэрон призналась, что хотела платье в стиле хичкоковских фильмов. Поэтому вместе с художницей по костюмам Эллен Мирожник они решили сшить короткое платье из белого шерстяного крепа. Наряд дополнили белым пальто и нюдовыми туфлями.

«Мы решили сделать все белое, потому что у моего персонажа была очень хичкоковская атмосфера. Но Эллен сшила платье так, чтобы я могла сидеть как мужчина, если его будут допрашивать. Это дало мне возможность двигать руками и ногами, занимать место и осуществлять контроль над комнатой, полной мужчин», — поделилась актриса.

Шэрон рассекретила, что забрала домой почти всю одежду своего персонажа из «Основного инстинкта», в том числе и знаменитое белое платье.

«У меня до сих пор почти весь гардероб. Я отдала несколько вещей на благотворительность, но пока оставила себе белое платье и пальто. Оно было застегнуто на молнию в чехле для одежды на съемочной площадке и с тех пор ни разу не открывалось. Я сломала молнию, так что оно герметично запечатано, как произведение искусства или очень крутая капсула времени», — рассказала Стоун.

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