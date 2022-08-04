Знаменитая актриса в очередной раз доказала, что возраст — это всего лишь цифра

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Легендарная голливудская актриса Шэрон Стоун всегда славилась своими откровенными и соблазнительными образами. Знаменитость часто для светских мероприятий выбирала открытые платья с глубоким декольте или мини-юбки. Естественно, ее фигуре позавидуют многие, ведь в свои 64 года актриса выглядит великолепно. Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, который сложно назвать скромным.

На фото Шэрон позирует в одних неоново-зеленых бикини с модным леопардовым принтом и полотенцем, накинутым на плечи. Более того, кинодива не стала ретушировать кадр, продемонстрировав несовершенные контуры тела и растяжки. Стоит отметить, что такая смелость вызвала у ее поклонников ещё больший восторг. Стоун в очередной раз доказывает всем, что возраст не мешает ей наслаждаться жизнью и своим телом, и это она советует делать каждому. Восхищаемся!

«Благодарно несовершенна в идеальный день», — подписала Стоун снимок.

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