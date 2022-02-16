Как сыну Елизаветы II удалось выпутаться из секс-скандала

Принц Эндрю урегулировал иск о сексуальном насилии со своим обвинителем Вирджинией Джуффре вне суда. Как пишет People со ссылкой на документы, поданные 15 февраля в окружной суд США адвокатом Джуффре Дэвидом Бойесом, обе стороны подадут заявление об окончании судебных разбирательств после того, как Вирджиния получит от сына Елизаветы II денежную компенсацию.

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Принц намерен сделать крупное пожертвование в благотворительный фонд Джуффре, который оказывает поддержку жертвам насилия. Официально сумма не разглашается.

Напомним, что Джуффре утверждала, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн трижды принуждал ее к сексу с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Сам принц неоднократно отрицал какие-либо правонарушения.

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