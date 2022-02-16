Сколько зарабатывает в Сети Екатерина Репяхова

Супруга украинского артиста Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала, сколько денег приносит ей реклама в Instagram. В интервью программе «Зірковий шлях» она заявила, что в месяц может заработать около 10 тысяч долларов (281,7 тысяч гривен).

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По словам Репяховой, рекламная публикация на ее странице обойдется заказчику от 8-ми до 10-ти тысяч гривен. За пост и серию сторис Екатерина берет 15 тысяч гривен. При этом Репяхова добавила, что десятки тысяч долларов вкладывает в развитие своего профиля в Instagram.

«Смотря какой месяц. Декабрь был, например, активным. Возможно, где-то порядка 10-ти тысяч долларов (заработала — ред). Ну и вложила соответственно перед этим в ноябре более 5 тысяч долларов», — рассекретила супруга Павлика.

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