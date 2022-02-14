Актриса рассекретила свою первую любовь

Ксения Мишина показала парня, в которого была влюблена в школе instagram.com/misha.k.ua

Участница первого сезона «Холостячки», звезда «Крепостной» и победительница «Танцев со звездами-2019» Ксения Мишина поделилась в соцсети архивной фотографией со времен учебы в школе.

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В День святого Валентина 32-летняя артистка решила показать свою первую любовь. В Инстаграм-сторис Мишина запостила кадр, где она запечатлена со своими друзьями. На снимке также был парень по имени Андрей, в которого Ксения была безумно влюблена.

Первая любовь Ксении Мишиной instagram.com/misha.k.ua

Кроме того, в отдельном посте кинозвезда призналась, что никто в школе не считал ее красивой. По словам Мишиной, она ни разу не получала валентинки от тех парней, в которых была влюблена.

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