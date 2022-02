Бен Аффлек приятно удивил Джей Ло

В прошлом году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились спустя почти 20 лет после расставания, что стало для их поклонников настоящей приятной неожиданностью. И по такому случаю Бен приготовил особенный подарок своей любимой на День святого Валентина.

Актер смонтировал трогательный ролик на новую песню певицы On My Way. В него вошли архивные кадры возлюбленных, которые были сняты в самом начале их отношений в 2000-х годах.

«Просмотр этого клипа заставил меня задуматься о путешествии настоящей любви, ее неожиданных поворотах, и о том, что, когда это любовь, то это действительно может длиться вечно. Это растопило мое сердце. Это видео очень особенное и личное, поэтому я поделилась им только с самыми преданными фанатами и близким кругом», — прокомментировала ролик Джей Ло

