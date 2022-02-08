СМИ рассекретили новую девушку британской кинозвезды

61-летний Колин Ферт снова влюблен: с кем встречается оскароносный актер Getty Images

Обладатель «Оскара», британский актер Колин Ферт, который в 2019 году развелся со второй женой, закрутил роман с американской сценаристкой. Издание The Mail on Sunday со ссылкой на друзей 61-летнего Ферта сообщило, что он начал встречаться с Мэгги Кон.

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Пара познакомилась во время совместной работы над криминальным мини-сериалом «Лестница». А недавно их застукали за ужином в ливанском ресторане в Западном Лондоне.

О возлюбленной Колина известно мало. Кон за сорок лет, и она проживает в Лос-Анджелесе. Ранее сценаристка работала над созданием сериалов «Американская история преступлений» и «Нарко: Мексика».

Мэгги Кон Getty Images

Напомним, что Колин Ферт был дважды женат. В 1989-1994 годах его женой была актриса Мег Тилли. У бывших супругов есть 31-летний сын Уильям. Спустя три года после развода звезда «Дневника Бриджит Джонс» сыграл свадьбу с итальянским продюсером и режиссером Ливией Джуджолли, которая родила ему двух сыновей — Луку и Маттео. Брак продлился 22 лет.

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