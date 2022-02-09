Звездная пара возобновила отношения в прошлом году

Популярная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес впервые назвала причину, которая подтолкнула ее к разрыву отношений с актером и режиссером Беном Аффлеком в 2004 году.

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В интервью журналу Rolling Stone 52-летняя знаменитость призналась, что она и Аффлек были очень влюблены друг в друга. Однако молодость и неопытность сыграла с ними злую шутку. Парочка не смогла справиться с пристальным вниманием СМИ. В адрес Лопес неоднократно звучали отвратительные комментарии. Например, в эпизоде «Южного парка» певицу назвали «подлой сукой» и высмеивали ее латиноамериканское происхождение.

«Мы были так влюблены. Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. Но также произошло, когда нас критиковали, и это действительно разрушило наши отношения изнутри, потому что мы были слишком молоды, чтобы понять, что на самом деле является самым важным в жизни», — отметила звезда.

Дженнифер добавила, что с Беном у нее появился второй шанс на настоящую любовь. Они возобновили свой роман в 2021 году.

«Я не думаю, что мы снова сошлись бы, если бы думали, что к этому (к расставанию — ред.) все и идет. Мы чувствуем, что то, что мы нашли снова, гораздо важнее, и то, как мы защищаем это и как мы проживаем нашу жизнь — что делиться, что не делиться — это баланс, который у нас есть сейчас, польза опыта и мудрости, которые мы приобрели за эти годы», — поделилась артистка.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в 2003 году Getty Images

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