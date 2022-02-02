Не любой подарок обрадует вашу половинку в День всех влюбленных

День святого Валентина – любимый многими праздник, ведь в этот день принято рассказывать о своих чувствах и устраивать романтические приключения для любимых. Одной из главных традиций в этот день можно назвать обмен подарками. Конечно же, подобрать подарок любимому – задача непростая, поэтому многие начинают этим заниматься заранее. Очень хочется, чтобы подарок был с душей и точно понравился человеку, которому вы его преподнесете. Чтобы узнать, какому подарку человек обрадуется попробуйте понаблюдать за ним или поговорить о том, что ему(ей) хотелось бы получить в качестве презента. Если у вас нет такой возможности, то читайте на Ivona рейтинг подарков, которые вряд ли обрадуют вашего возлюбленного. Хотя не стоит забывать, что все люди разные, и для кого-то сковородка на День святого Валентина – предел мечтаний.

Что нельзя дарить на День святого Валентина девушкам:

Кухонные принадлежности. Сковородки, мультварки, кастрюли, блендеры, конечно, должны быть на современной кухне, но преподносить их в качестве подарка в самый романтичный день в году – идейка не очень удачная. Девушка может разозлиться или обидеться. Такой презент можно преподнести любимой, если она его попросила.

Техника для дома. Такие подарки сродни кухонным принадлежностям, могут обидеть вашу любимую. Поэтому прежде чем дарить такой подарок – обсудите с ней покупку. И если она обеими руками «за», только тогда начинайте обвязывать робота-пылесоса праздничным бантом.

Косметика. Не все парни отлично разбираются в косметике, поэтому, если вы как раз из этой категории, то не стоит рисковать и дарить первый попавшуюся баночку крема даже с дорогим содержимым. Покупайте косметику, только, если вы точно знаете, что хочет ваша любимая.

Абонемент в спортзал. Такой подарок девушка может расценить как намек на лишние килограммы. Стоит ли говорить, что после такого никакой романтический ужин уже не исправит такой промах.

via GIFER

Что нельзя дарить на День святого Валентина парню:

Инструменты для дома. Такой подарок вызовет те же эмоции, что и кухонные принадлежности для девушки. Тем более, чтобы выбрать действительно хороший и качественный набор нужно постараться, особенно, если вы во всем этом плохо разбираетесь. Ну, а если вы профи в вопросе перфораторов и дрелей и точно знаете, что ваш любимый придет от них в восторг, тогда вперед!

Наборы для бритья. Пожалуй, этот подарок возглавляет ТОП самых банальных. Вы же не хотите казаться неоригинальной? Тогда забудьте о таком подарке.

Носки и трусы. За звание самых банальных подарков с бритвенным станком могут посоперничать разве что носки и трусы. Если вы не хотите обидеть своего любимого в День всех влюбленных, оставьте эту идею.

Билеты в кино или на балет. Такой подарок будет удачным, только если у вас полностью совпадают вкусы относительно кино и театров. Подарок должен быть приятен обоим, поэтому будет неправильно, если вы пожертвуете своими интересами ради любимого или наоборот, пригласите его на неинтересное событие.

Неудачные подарки на День святого Валентина: суеверия

Наручные часы. Считается, что подаренные часы сулят быструю разлуку, поэтому если вы не хотите расставаться, не дарите часы.

Ножи. Такой подарок может привести к ссорам и вражде.

Комнатные тапки. Считается, что если подарить любимому комнатные тапки, то он от вас уйдет.

Перчатки тоже неудачный подарок, который символизирует разлуку.

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