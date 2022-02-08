На архивном фото жене Дмитрия Комарова 17 лет

24-летняя Александра Кучеренко за последние несколько лет добилась огромного карьерного роста в шоу-бизнесе. После победы на конкурсе «Мисс Украина-2016» девушка родом из Днепропетровска попала на «Танцы со звездами» в качестве танцовщицы, затем стала ведущей канала ICTV, блистала на подиумах модных показов Ukrainian Fashion Week и с отличием окончила университет. Но главное ее достижение — это то, что ей удалось покорить сердце Дмитрия Комарова.

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Несколько часов назад Александра призналась фанам, что в 11 классе мечтала о переезде в столицу и работе на телевидении. И, как видите, все сбылось. Кучеренко дополнила свое признание архивной фотографией 7-летней давности. Звезда показала, как выглядела в выпускном классе. Тогда ей было 17 лет.

«Так я выглядела в последнем классе школы. Тогда я мечтала переехать в Киев, учиться на журналистике и впоследствии работать на телевидении», — вспомнила ведущая.

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