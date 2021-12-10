11 декабря программе «Мир наизнанку» исполняется 11лет. Про самый мистический случай на съемках - рассказывает Дмитрий Комаров

23 ноября 2021 года Дима Комаров, журналист и автор программ «Мир наизнанку» и «Мандруй Україною» собрал пресс-пикник для своих коллег, где помимо красот киевской области, показал, как готовить Том Ям, бараньи ребрышки на гриле и рассказал множество интересных историй. Нам посчастливилось расспросить Дмитрия, о самых мистических событиях на съемочной площадке, после которых трудно не поверить в судьбу и помощь высших сил.

Фото: Юрий Прияцелюк

Справка: История проекта началась еще в 2000х годах, когда Дмитрий Комаров работал корреспондентом газеты и путешествовал по юго-восточной Азии. В одном из таких путешествий он попросил гида снять его на камеру, чтобы осталось памятное видео. Тогда гид снял, как Дмитрий ест экзотическое блюдо. Именно в этой экспедиции и родилась идея создать программу «Мир наизнанку».

Самое мистическое путешествие

– Вообще, говорит Дмитрий в интервью, у нас на съемках очень часто происходит то, чего не должно было случится. И названий этому тоже может быть много. Это и упорство, потому что я очень целеустремленный человек и если наметил цель, то буду идти к ней вопреки всему. Можно назвать удачным стечением обстоятельств, ведь когда ты не сдаешься и продолжаешь движение к задуманному, обстоятельства начинают под тебя подстраиваться.

И я даже не могу выделить одну съемку из разряда «невозможное», потому что львиная доля именно такие.

Хотя, вот сейчас вспомнил, одна из самых необычных ситуаций произошла в Непале. Мы как раз снимали 8-й сезон и должны били ехать в закрытое Королевство Мустанг, которое в составе Непала. Я купил дорогущие пермиты (разрешения – примечание ред.), которых выдается ограниченное количество в год для иностранцев, организовал всё что мог. Туда мы должны были лететь на самолете, но из-за того что сезон не туристический – самолет летал раз в неделю, потому мы ждали ближайшую дату вылета.

Королевство Мустанг /Фото: Дмитрий Шатров для NG

За полчаса на самолёте из туристического города Покхара можно добраться до города Джомсон, а дальше продолжить путь по государству Мустанг. Это общепризнанный маршрут для иностранных туристов. Но есть и другая дорога, тяжелая, занимающая сутки выматывающего пути.

Потому я верю, что нужно всегда слушать подсказки, которые дает жизнь. Ведь часто, когда ты глух и слеп, и идешь против них – потом можно очень пожалеть

Пока мы с оператором Александром ждали дату вылета — искали новых героев. Одним из них был неповторимый украинец, который открыл возле Мустанга самую высокогорную баню (высота 3,7300 м) на дровах. У него есть свой небольшой отель, где он работает поваром. При том, что сам ничего не ест, только пьёт воду и молоко, а людей называет не по имени, а просто – Божество.

Фото: Википдия/ разбившийся самолет TA193

И вот мы случайно встретились в кафе, в тот день, когда этот человек приехал в город за покупками. Мы с Сашей с ним поздоровались, а он нам в ответ: привет, Божество. Очень не обычно. А дальше мы разговорились, я рассказал про дальнейший маршрут, про планы и дальше состоялся диалог:

- Божество, а как ты будешь добираться до Джомсона?

- Полетим на самолете.

- Не лети на самолете, Божество, езжайте на машине.

- А почему?

- Потому что дорога очень красивая, водопады, обрывы – такого нигде не увидишь.

Я, разумеется, немного сопротивлялся, потому что материала отснятого было достаточно, а хотелось побыстрее попасть в Мустанг. Но он не унимался, все повторял: «Говорю тебе, Божество, не лети на самолете». Что интересно, я никаких знаков в этом не видел, ничего об этом не думал вообще. Я просто принял информацию и все. Тем вечером, в номере, мы обсуждали с Сашей маршрут, и я сказал, что решил-таки ехать на джипе. Александр не удивился, мы же давно знакомы.

Хозяин самой высокогорной бани/Фото: MandalaToursNepal

Так мы поехали на джипе. Я попросил Сашау поснимать перебивки города для передачи, а через время он прибегает с огромными глазами и говорит, что самолет упал. Все, что было после этого – можно посмотреть в передаче, мы участвовали в поисково-спасательной экспедиции, в которой Саша и повредил ногу.

Александр снимает разбившийся самолёт/Фото: пресс-служба "1+1"

Потому я верю, что нужно всегда слушать подсказки, которые дает жизнь. Ведь часто, когда ты глух и слеп, и идешь против них – потом можно очень пожалеть. Я часто прислушиваюсь к подсказками и принимаю нелогичные решения только потому, что доверяю своей «чуйке».

Передачу «Мир наизнанку» вы можете посмотреть на телеканале 1+1, каждую субботу в 18:30.

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