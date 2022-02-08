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Криштиану Роналду установил новый рекорд Instagram в день своего 37-летия instagram.com/cristiano

Самый высокооплачиваемый футболист мира Криштиану Роналду теперь еще и самая читаемая знаменитость в Интернете. Игрок сборной Португалии стал первым человеком на планете, на Instagram-аккаунт которого подписались 400 миллионов пользователей соцсети.

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Примечательно, что новый рекорд Роналду установил в свой день рождения. В субботу, 5 февраля, многократному обладателю «Золотого мяча» исполнилось 37 лет.

Отметим, что Криштиану стал рекордсменом Instagram по количеству подписчиков еще в июне 2021 года. Тогда у него было 300,9 миллиона фолловеров. Футболисту понадобилось лишь восемь месяцев, чтобы число читателей его профиля возросло до 400 миллионов. У самой ближайшей преследовательницы Кайли Дженнер сейчас на 91 миллион подписчиков меньше.

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