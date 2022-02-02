Кто самый богатый в семействе Кардашьян-Дженнер
Издание Just Jared рассекретило доходы членов семьи Кардашьян и Дженнер, а также выяснило, кто из них входит в число миллиардеров.
Читайте также: Ирина Федишин похвасталась дорогим подарком от мужа на 35-летиеПо данным таблоида, состояние единственного брата сестер Кардашьян-Дженнер Роба Кардашьяна оценивается в 10 миллионов долларов.
Бывший муж Кортни Кардашьян Скотт Дисик заработал около 45 миллионов долларов. Такое же состояние и в Кендалл Дженнер.
Хлои Кардашьян имеет на счетах 50 миллионов долларов. А состояние Кортни Кардашьян оценивают в 65 миллионов долларов.
Кейтлин Дженнер заработала 100 миллионов долларов, а у Крис Дженнер на 90 миллионов больше.
Кайли Дженнер уже не миллиардерша. Ее состояние оценивают в 700 миллионов долларов.
А вот у Ким Кардашьян и ее экс-супруга Канье Уэста на счетах по 1,8 миллиардов долларов.
Отметим, что звездное семейство зарабатывает на рекламных контрактах, съемках на телевидении и на собственных косметических и модных брендах.
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