Узнайте, кто больше зарабатывает: Ким Кардашьян или Кайли Дженнер

Кто самый богатый в семействе Кардашьян-Дженнер Getty Images

Издание Just Jared рассекретило доходы членов семьи Кардашьян и Дженнер, а также выяснило, кто из них входит в число миллиардеров.

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По данным таблоида, состояние единственного брата сестер Кардашьян-Дженнероценивается в 10 миллионов долларов.

Бывший муж Кортни Кардашьян Скотт Дисик заработал около 45 миллионов долларов. Такое же состояние и в Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер Getty Images

Хлои Кардашьян имеет на счетах 50 миллионов долларов. А состояние Кортни Кардашьян оценивают в 65 миллионов долларов.

Кортни Кардашьян Getty Images

Кейтлин Дженнер заработала 100 миллионов долларов, а у Крис Дженнер на 90 миллионов больше.

Кейтлин Дженнер и Крис Дженнер Getty Images

Кайли Дженнер уже не миллиардерша. Ее состояние оценивают в 700 миллионов долларов.

Кайли Дженнер Getty Images

А вот у Ким Кардашьян и ее экс-супруга Канье Уэста на счетах по 1,8 миллиардов долларов.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Getty Images

Отметим, что звездное семейство зарабатывает на рекламных контрактах, съемках на телевидении и на собственных косметических и модных брендах.

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